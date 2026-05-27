JUDIT conecta IA a dados processuais em tempo real

No Brasil, o Poder Judiciário possui mais de 80 milhões de processos ativos e recebe cerca de 39 milhões de novos casos por ano, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além da quantidade de informações, a ausência de padronização entre os sistemas adotados pelos tribunais pode tornar mais demorado o acesso das empresas a esses dados.

Para ajudar escritórios de advocacia, departamentos jurídicos de empresas e legaltechs a automatizar suas rotinas de consulta e monitoramento de dados processuais, a startup JUDIT criou uma forma de conectar modelos generativos de inteligência artificial (IA) diretamente à infraestrutura de dados da legaltech, que acessa, em tempo real, mais de 500 milhões de processos em 90 tribunais com seus cerca de 20 sistemas diferentes de consulta processual.

Na prática, além de acessar todos os dados jurídicos dos tribunais, agora as empresas poderão realizar análises mais detalhadas por meio de linguagem natural. Segundo a empresa, o usuário pode pedir todos os processos de uma pessoa ou empresa, baixar peças dentro do mesmo fluxo e seguir com perguntas, comparações e investigações sem trocar de ambiente. Na interação é possível, por exemplo, identificar padrões de atuação de advogados e apontar tendências decisórias de magistrados a partir do histórico processual.

O código da tecnologia foi disponibilizado em repositório aberto para que clientes que já usam a API da JUDIT possam criar versões próprias da ferramenta, ajustadas a seus mercados e fluxos específicos. A empresa também estruturou essa camada sobre o Model Context Protocol (MCP), padrão aberto criado para integrar sistemas de IA a fontes externas de dados, reforçando a estratégia de permitir que cada cliente conecte à sua base o modelo que fizer mais sentido para sua operação.

Com menos de três anos de operação, a JUDIT posui uma base de mais de 300 clientes corporativos. A receita saltou de R$ 1,5 milhão, no primeiro ano, para R$ 5,5 milhões em 2025, atingindo uma operação já lucrativa. A projeção de receita para este ano é de R$ 15 milhões, impulsionada pelo lançamento da JUDIT IA. Só no primeiro trimestre, a startup especializada no setor jurídico superou a receita do ano inteiro de 2025.

Na contramão do mercado

O uso de IA começou a se consolidar na rotina da advocacia. Um levantamento recente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com advogados brasileiros mostra que 77% utilizam IA generativa pelo menos uma vez por semana, sendo que 76% usam essas ferramentas para elaborar peças processuais e 70% pretendem investir do próprio bolso em soluções de IA ao longo de 2026.

Em vez de disputar espaço no campo mais visível da IA jurídica, hoje concentrado em petições, resumos e outras aplicações, a JUDIT se posiciona como uma camada de infraestrutura que conecta modelos de linguagem a dados judiciais atualizados em tempo real.

De acordo com o diretor de tecnologia da JUDIT, Marco Antonio, a legaltech seguiu um caminho diferente do adotado por competidores que treinam modelos jurídicos próprios. “A JUDIT IA não foi treinada com processos judiciais. Em vez disso, conecta modelos já prontos diretamente à base de dados de uma empresa em tempo real, por meio de um protocolo aberto de integração”.

Na prática, quando o usuário pergunta sobre o histórico processual de uma empresa, a resposta não depende de memória estática: ela é construída sobre o dado consultado naquele instante.

Segundo Marco Antonio, essa arquitetura responde melhor à natureza do dado jurídico, que muda o tempo todo. “Uma decisão relevante pode alterar o contexto em poucas semanas. Quando você depende de um modelo treinado para lembrar essas informações, o risco de desatualização cresce. Quando conecta o modelo ao dado vivo, você muda o nível de confiabilidade da resposta”.

De simples consultas a conversas

A JUDIT IA foi testada por dois meses com cerca de mil usuários. Nesse período, o tempo médio de sessão na plataforma dobrou, o engajamento cresceu 63% e o NPS ficou acima de 90 pontos.

Segundo a legaltech, esses números demonstram o que acontece quando qualquer empresa conecta seus fluxos a uma base jurídica. “A JUDIT IA não foi construída para ser o produto final, mas, sim, para mostrar o que é possível melhorar nas soluções das empresas”, diz Marco Antonio.

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Durante os testes da tecnologia, os usuários deixaram de entrar na plataforma apenas para consultas pontuais e passaram a trabalhar mais tempo dentro dela.