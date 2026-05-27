Bons materiais e acabamento melhoram valorização imobiliária

A qualidade dos acabamentos é hoje entendida como um dos principais vetores de valorização no mercado imobiliário. Um estudo publicado no Journal of Property Research aponta que materiais, soluções estéticas e padrão de execução influenciam de forma direta a percepção do comprador e, por consequência, o preço final dos imóveis. Na prática, elementos não estruturais passaram a ter peso relevante na formação de valor.

Esse movimento acompanha uma mudança mais ampla no comportamento de consumo. O comprador está mais atento à experiência de uso e à durabilidade dos materiais. Avalia não apenas metragem e localização, mas também o padrão visual, a coerência do projeto e a qualidade dos revestimentos. Trata-se de uma leitura mais sofisticada do produto imobiliário, que incorpora critérios antes associados ao design e à arquitetura.

“Nesse contexto, os revestimentos ganharam protagonismo estratégico nos empreendimentos. Além do impacto estético, influenciam prazos de obra, custos de manutenção e desempenho ambiental. Materiais de aplicação mais eficiente, por exemplo, contribuem para reduzir o tempo de execução e minimizar desperdícios, o que se reflete diretamente na gestão do empreendimento”, discute Brenno Coelho, Gerente Executivo da Ecogranito® .

A agenda da sustentabilidade também reforça essa tendência. Soluções que combinam apelo visual com responsabilidade ambiental passaram a ocupar espaço relevante nas especificações técnicas. É nesse cenário que surgem alternativas como o Ecogranito.

“O comprador atual não separa mais estética de valor. Ele entende que acabamento de qualidade significa durabilidade, menor custo de manutenção e melhor experiência no uso do imóvel. Quando o projeto incorpora materiais sustentáveis e bem executados, o ganho é duplo: ambiental e econômico”, completa Brenno Coelho.

Esse produto ainda tem o seu viés de sustentabilidade. “Na produção, a dedicação e a atenção é ao mínimo de perda no processo produtivo. Estamos avançando na economia circular, onde o resíduo gerado por nossa produção possa ser aplicado em outros processos e mercados”, acrescenta o especialista da Ecogranito.

A valorização percebida, portanto, vai além da estrutura física. “O imóvel passa a ser avaliado como um conjunto integrado de atributos, no qual os acabamentos desempenham papel decisivo. Para incorporadoras e construtoras, a escolha dos revestimentos deixou de ser apenas uma decisão técnica. Tornou-se uma estratégia de posicionamento no mercado”, finaliza Brenno Coelho.

Sobre a Ecogranito

A Ecogranito é reconhecida por introduzir no Brasil, há mais de 16 anos, a tecnologia japonesa de revestimento com efeito granito, 93% mais leve que a pedra natural, patenteada e com durabilidade superior a 10 anos. Fundada em 2009, em Belo Horizonte, pela Família Las Casas e pela Hsieh Empire Participações, a empresa nasceu com foco em inovação, responsabilidade ambiental e excelência técnica, entregando soluções que unem estética, engenharia e desempenho para o mercado da construção civil.

Com mais de 2,1 milhões de metros quadrados aplicados no Brasil, Estados Unidos e Canadá, a Ecogranito é referência em revestimentos de alto padrão para fachadas e interiores, atendendo construtoras, arquitetos e outros mercados.

Seu portfólio é composto por:

Grattano – linha de revestimentos com efeito granito e outras pedras naturais, que une estética sofisticada, leveza estrutural e versatilidade de aplicação.

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Primalle – linha técnica complementar de preparação, proteção e acabamento, garantindo desempenho e durabilidade ao sistema.