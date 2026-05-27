Publicidade estratégica é destaque no Prêmio Colunistas Sul

O Prêmio Colunistas Sul 2025 trouxe um retrato significativo do momento atual da publicidade brasileira: agências que apostam na combinação entre pensamento estratégico e execução criativa têm conquistado maior reconhecimento no mercado. Na edição deste ano, o prêmio distribuiu medalhas a campanhas e profissionais de propaganda, publicidade, design, marketing promocional e comunicação da região Sul do Brasil.

Entre as agências premiadas, destacou-se um movimento de valorização de trabalhos que vão além da execução técnica. Projetos que integram branding, estratégia de comunicação, conteúdo e resultados mensuráveis de negócio concentraram parte relevante das premiações da edição.

Samuel Grolli, fundador e diretor de criação da Fosbury, agência de publicidade do Sul do Brasil, foi reconhecido como Profissional de Propaganda do Ano pelo Colunistas Sul 2025. Para ele, o prêmio reflete uma mudança estrutural na forma como o mercado enxerga o papel das agências. "Vivemos um momento em que a criatividade precisa estar cada vez mais próxima do negócio. Não basta uma ideia ser bonita ou premiável. Ela precisa fazer sentido para a marca, para o público e para o momento da empresa", avalia Grolli.

O reconhecimento de profissionais e agências com esse perfil reflete uma demanda crescente de anunciantes por parceiros capazes de pensar comunicação de forma integrada. Em vez de contratar fornecedores especializados em execução pontual, empresas de diferentes segmentos têm buscado agências que atuem como parceiros estratégicos no crescimento da marca.

A Fosbury conquistou sete medalhas de prata na edição e ficou entre as quatro agências mais premiadas do Sul do Brasil — resultado que, segundo Grolli, valida a aposta da agência em projetos que conectam criatividade e inteligência de negócio. "Criar ideias relevantes, que ajudem marcas a se posicionarem melhor, venderem melhor e construírem relações mais fortes com seus públicos — é isso que o mercado está valorizando e que os prêmios têm refletido", complementa o profissional.

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O Prêmio Colunistas Sul é uma das principais premiações de comunicação e publicidade do Sul do Brasil, com tradição no reconhecimento de campanhas, agências, anunciantes e profissionais que se destacam pela qualidade criativa e pela contribuição ao mercado.