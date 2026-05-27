Queda da Selic impulsiona mercado imobiliário

A redução da taxa Selic e a expectativa de juros menores no financiamento imobiliário começam a reposicionar o mercado brasileiro de imóveis. A avaliação é compartilhada por especialistas do setor e aponta para um novo ciclo de aquecimento, impulsionado pela retomada gradual do crédito e pela migração de investidores da renda fixa para ativos imobiliários.

Para Patrick Manteuffel Alves da Silva, diretor da Anagê Imóveis, o atual momento econômico cria uma combinação considerada estratégica para quem pretende investir ou comprar um imóvel nos próximos meses.

“Os juros elevados dos últimos anos fizeram muita gente manter recursos em aplicações financeiras conservadoras. Isso desacelerou o mercado e ajudou a estabilizar os preços dos imóveis. Agora, com a tendência de queda da Selic, o cenário começa a mudar”, afirma.

Segundo ele, historicamente o mercado imobiliário reage rapidamente aos movimentos de redução dos juros, principalmente pela melhora das condições de financiamento e pelo aumento da procura. Dados recentes do mercado financeiro e do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, já projetam novas reduções da Selic ao longo do ciclo econômico, com estimativas apontando juros próximos de 13,25% nos próximos meses, movimento que tende a ampliar o acesso ao crédito imobiliário e estimular investimentos no setor.

“Hoje ainda existe oferta com preços bastante competitivos. Quando o crédito fica mais acessível, a tendência natural é de aumento da demanda e valorização gradual dos imóveis”, complementa.

O movimento ganha força em cidades com expansão econômica e crescimento populacional, como Joinville. O aumento da migração profissional e da geração de empregos vem pressionando o mercado de locação e elevando os valores dos aluguéis acima da inflação em diferentes regiões da cidade.

Na avaliação do executivo, esse cenário reforça o imóvel como ativo de renda e patrimônio de longo prazo. “O aluguel subiu muito nos últimos anos, em vários casos acima dos índices inflacionários oficiais medidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso fortalece o imóvel como investimento, especialmente para quem busca retorno com locação”, destaca.

Os imóveis compactos, como apartamentos de um dormitório, aparecem entre os produtos de maior liquidez e rentabilidade neste momento do mercado, principalmente em cidades com forte demanda por moradia. Outro fator que impulsiona o setor é a ampliação das condições facilitadas de compra em imóveis na planta, com parcelamentos diretos e entradas reduzidas.

“Quem consegue antecipar esse movimento tende a comprar melhor. O mercado imobiliário continua sendo uma alternativa sólida de investimento, especialmente em períodos de redução de juros”, conclui Patrick Manteuffel Alves da Silva.

Sobre a Anagê Imóveis

Fundada em 1988, a Anagê é a maior imobiliária de Joinville (SC) e do Norte catarinense. Atualmente, conta com mais de 7 mil imóveis locados sob gestão. São 230 profissionais, entre funcionários e corretores associados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por seis anos consecutivos, a Anagê Imóveis é Great Place to Work (GPTW) e, pela terceira vez, é Top of Mind. Além disso, possui certificação da ISO 9001, que atesta nosso modelo de gestão de qualidade.