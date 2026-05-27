Avant inicia nova etapa de gestão e marca

A Avant, empresa brasileira do setor de iluminação, iniciou uma nova etapa de gestão e posicionamento de marca. O movimento envolve a reorganização da área Comercial e Marketing, a integração da comunicação institucional e a unificação de nomenclaturas de linhas e selos, que passam a ser apresentados sob a marca Avant. Entre as mudanças está a nomeação de Felipe Filgueiras como diretor comercial & marketing da companhia. Felipe já fazia parte da empresa e passa a ocupar a nova posição em uma fase voltada ao fortalecimento da marca, expansão de mercado, evolução dos canais comerciais e aceleração digital, conforme comunicado assinado por Rubens Moreira, CEO da Avant.

A nova etapa está relacionada ao processo de reestruturação interna conduzido pela companhia. “A Avant concluiu recentemente um processo de reestruturação que reflete nossa visão de longo prazo e nosso compromisso com sustentabilidade, inovação e crescimento. Esse movimento também está conectado ao fortalecimento da marca Avant e à construção de uma operação mais integrada”, afirma Rubens Moreira.

A reorganização da marca inclui a adoção de uma identidade única e exclusiva Avant, que será apresentada ao mercado por meio da campanha “Sempre foi Avant!”. A iniciativa tem como objetivo explicar que diferentes frentes, linhas e selos desenvolvidos ao longo da trajetória da companhia sempre fizeram parte do portfólio da empresa e passam a compor uma comunicação centralizada.

Segundo o comunicado assinado por Rubens Moreira, a nova organização da área Comercial e Marketing tem como foco crescimento sustentável, fortalecimento da marca, expansão de mercado, evolução dos canais comerciais e aceleração digital. O documento também informa que o movimento está relacionado à geração de valor a longo prazo e à preparação da companhia para oportunidades de mercado.

A mudança ocorre em um momento em que a Avant busca concentrar em uma única marca as frentes de produto, relacionamento e comunicação. A empresa atua no mercado de iluminação há quase 30 anos e possui distribuição nacional, com produtos voltados a aplicações residenciais, comerciais, corporativas e industriais.

Com a unificação, conteúdos relacionados a lançamentos, arquitetura, iluminação decorativa, aplicações técnicas, produtos profissionais e relacionamento com especificadores passam a fazer parte da comunicação principal da Avant. A empresa informa que a mudança não altera a continuidade do portfólio, mas reorganiza a forma como suas frentes de atuação serão apresentadas ao mercado.

A companhia projeta para este ano crescimento acima de 10% em relação ao exercício anterior, sustentado pela expansão de demanda nos diferentes canais e segmentos em que atua e pela base operacional e comercial da empresa.

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A Avant também prevê, ao longo do segundo semestre de 2026, investimento em reforço de estoque com o objetivo de ampliar a disponibilidade de produtos, aumentar a capacidade de atendimento e atender oportunidades de mercado identificadas para o período.