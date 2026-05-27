Google I/O 2026 indica mudança no marketing digital

Os anúncios apresentados no Google I/O 2026 reforçam uma mudança importante na forma como as pessoas pesquisam, descobrem empresas, comparam soluções e tomam decisões no ambiente digital. A evolução da Busca do Google para uma experiência mais conversacional e orientada por inteligência artificial amplia os impactos sobre SEO, tráfego pago, conteúdo, YouTube, presença local e autoridade digital.



Segundo o Google, o AI Mode passou a ser tratado como uma das principais evoluções da Busca, permitindo pesquisas mais complexas e contextualizadas por meio de inteligência artificial. A empresa informou que as consultas nesse formato vêm crescendo rapidamente e que a experiência tende a se tornar cada vez mais personalizada e assistida por IA.



Para Giovanni Ballarin, CEO da Mestres do Site, o Google I/O 2026 representa um marco porque mostra que o Google está reconstruindo a forma como as pessoas pesquisam e escolhem empresas.

“O Google não está apenas adicionando IA aos seus produtos. Ele está reconstruindo a forma como as pessoas pesquisam, consomem conteúdo, descobrem marcas e tomam decisões”, afirma.

Segundo o especialista, a disputa deixa de ser apenas por clique e passa a envolver contexto, autoridade e relevância. “As empresas precisam ser compreendidas pelo Google, pelos usuários e pelos sistemas de IA como fontes confiáveis. Quem tiver site bem estruturado, conteúdo útil, dados claros e presença consistente em diferentes canais terá mais chance de ser encontrado, citado e recomendado”, explica.

Busca conversacional muda a lógica do SEO

A nova busca com IA altera a forma como os usuários formulam perguntas e avaliam empresas. Em vez de pesquisas curtas, os consumidores passam a realizar consultas mais completas, considerando contexto, problema e intenção de compra.

“A busca está ficando mais conversacional. O usuário pode perguntar, por exemplo, qual agência pode ajudar uma indústria a gerar leads qualificados sem depender só de anúncios. Isso muda a lógica da pesquisa”, pontua Ballarin.

Nesse cenário, conteúdos genéricos tendem a perder força. Segundo o especialista, o Google passa a considerar intenção, estágio da jornada e qualidade das respostas entregues.

Para Ballarin, o SEO tradicional continua importante, mas precisa evoluir. “SEO técnico, velocidade, indexação e bom conteúdo seguem relevantes. O problema é tratar SEO apenas como repetição de palavras-chave ou produção de textos genéricos”, detalha.

Ele destaca que a busca baseada em IA amplia a importância do GEO, ou otimização para mecanismos generativos. “O objetivo passa a ser não apenas ranquear, mas também aumentar as chances de a empresa ser usada como fonte ou recomendada em respostas geradas por IA”, completa.

Agentes digitais podem encurtar a jornada de compra

Outro ponto apresentado no Google I/O 2026 foi o avanço dos agentes digitais, como o Gemini Spark, capazes de executar pesquisas, comparações e recomendações de forma automatizada.

Na visão de Ballarin, isso pode reduzir etapas da jornada de compra. “Antes, o cliente pesquisava, abria várias abas, comparava sites e tentava organizar tudo sozinho. Com agentes de IA, ele pode simplesmente pedir que a ferramenta encontre fornecedores, compare opções e indique as melhores alternativas”, avalia.

Segundo ele, muitas empresas podem deixar de ser consideradas antes mesmo de receberem visitas no site. “Por isso, a presença digital precisa estar clara, estruturada e confiável. Sites vagos, sem conteúdo, sem provas e sem autoridade tendem a perder espaço nesse novo processo de recomendação”, aponta.

Empresas precisam revisar a presença digital

Segundo o CEO da Mestres do Site, o primeiro passo para se preparar para essa nova fase é diagnosticar a presença digital atual da empresa.

“O primeiro passo é avaliar se o site está atualizado, se as páginas explicam bem os serviços, se existe conteúdo útil, se a presença local está organizada e se as campanhas estão bem mensuradas”, frisa.

Para Ballarin, a mudança reforça que o digital não pode mais ser tratado como ações isoladas. “Site, SEO, conteúdo, tráfego pago, presença local, vídeos e CRM precisam trabalhar juntos para gerar autoridade, oportunidades e crescimento”, conclui.

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