SLB anuncia data da teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2026
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A SLB (NYSE: SLB) realizará uma teleconferência em 24 de julho de 2026 para discutir os resultados do segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2026.
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A teleconferência está programada para começar às 9h30 (10h30, horário de Brasília), horário da costa leste dos EUA, e um comunicado à imprensa sobre os resultados será divulgado às 7h (8h, horário de Brasília), horário da costa leste dos EUA.
Para acessar a teleconferência, os participantes devem entrar em contato com a operadora pelo número +1 (800) 715-9871 (América do Norte) ou +1 (646) 307-1963 (fora da América do Norte), cerca de 10 minutos antes do início da teleconferência. O código de acesso é 3440360.
A transmissão pela web da teleconferência estará disponível em https://events.q4inc.com/attendee/157027565 em modo apenas de escuta. Os ouvintes devem fazer login 15 minutos antes do início da teleconferência para testar seus navegadores e se inscrever para a transmissão. Após o término da teleconferência, uma gravação estará disponível no endereço www.slb.com/irwebcast até 31 de julho de 2026. A teleconferência poderá ser acessada ao discar +1 (800) 770-2030 na América do Norte ou +1 (609) 800-9909 fora da América do Norte, informando o código de acesso 3440360.
Sobre a SLB
A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260526530642/pt/
Contato:
Investidores
James R. McDonald – Vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor
Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
Mídia
Josh Byerly – Vice-presidente sênior de Comunicações
Moira Duff – Diretora de Comunicações Externas
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
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Fonte: BUSINESS WIRE