Feira de RO bate recorde e movimenta R$ 5,1 bi

A consolidação da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) posiciona o estado de Rondônia como uma das principais referências econômicas e tecnológicas da Região Norte do Brasil. Realizado anualmente no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no município de Ji-Paraná, o evento atrai centenas de milhares de visitantes e gera impactos estruturais profundos na economia local e regional, impulsionando tanto o comércio direto quanto setores de infraestrutura, turismo e prestação de serviços.

O histórico financeiro da feira reflete uma trajetória de rápida expansão. Desde a sua primeira edição em 2012, quando registrou uma movimentação de R$ 186 milhões, o evento expandiu continuamente o volume de capital transacionado. Em edições recentes, os números atingiram marcas bilionárias, consolidando saltos expressivos que passaram de R$ 2,6 bilhões em 2022 para R$ 4,4 bilhões em 2024. O recorde histórico foi estabelecido na edição de 2025, na qual o balanço de negócios ultrapassou o patamar de R$ 5,1 bilhões em investimentos formalizados.

Esse fluxo financeiro massivo gera repercussões diretas na dinâmica urbana de Ji-Paraná e municípios vizinhos. Durante o período da programação, setores como a rede hoteleira, restaurantes, lanchonetes e o transporte regional operam em capacidade máxima, absorvendo uma demanda que chega a triplicar o contingente populacional fixo da cidade. Paralelamente, o aquecimento comercial atrai novos investimentos de longo prazo para a região central do estado, resultando na abertura de novos estabelecimentos e na geração contínua de empregos formais e temporários.

Avanços em infraestrutura e transição energética no campo

O volume expressivo de negociações na feira agropecuária é ampliado pela participação de instituições financeiras e empresas focadas na modernização da produção. Diante da busca de produtores rurais por maior eficiência e previsibilidade de custos operacionais, o segmento de energia solar fotovoltaica tem ganhado protagonismo nas discussões técnicas e comerciais do setor produtivo.

Paralelamente, a incorporação de práticas sustentáveis deixou de ser um aspecto secundário para se tornar um pilar estratégico e central no agronegócio contemporâneo. A adoção de matrizes limpas atende tanto às pressões do mercado internacional por cadeias de suprimentos com menor pegada de carbono quanto à necessidade interna de preservação dos recursos naturais dos ecossistemas agrícolas, garantindo a viabilidade da produção a longo prazo.

Entre os expositores tradicionais do evento, o Grupo EcoPower Eficiência Solar apresenta inovações voltadas à autonomia energética nas propriedades. A empresa disponibiliza ao mercado sistemas de armazenamento em larga escala, conhecidos tecnicamente como BESS (Battery Energy Storage System). Essa tecnologia permite reter o excedente da eletricidade gerada pelos painéis solares para aplicação em períodos noturnos ou em momentos de picos de consumo, conferindo estabilidade à operação e diminuindo a dependência direta das redes convencionais de distribuição.

De acordo com Anderson Oliveira, CEO operacional da EcoPower Eficiência Energética, a aplicabilidade desse sistema confere previsibilidade e segurança operacional ao produtor rural. “O agronegócio possui processos de alta demanda energética concentrada, como a secagem de grãos, a ordenha automatizada e a climatização de aviários. O sistema BESS resolve o gargalo das oscilações de fornecimento da rede tradicional. Economicamente, o impacto se consolida na redução do custo operacional, uma vez que o produtor armazena a energia excedente produzida no período diurno para utilizá-la justamente nos horários de pico, evitando as tarifas mais elevadas das concessionárias”, pontua Oliveira.

Adicionalmente, a transição para fontes limpas passa a englobar a logística de transporte dentro e fora das fazendas. A introdução de frotas de mobilidade urbana e rural — compostas por motocicletas elétricas de baixo consumo energético e carregadores próprios — fomenta um ecossistema operacional de baixo impacto ambiental, permitindo que o deslocamento diário seja abastecido pela própria usina solar instalada no local.

Modelos de financiamento interno e fomento ao crédito

Um dos fatores determinantes para a viabilização de usinas fotovoltaicas e tecnologias associadas reside na estruturação de modalidades acessíveis de pagamento. Com o objetivo de contornar os entraves das oscilações de juros do mercado tradicional, o setor tem recorrido a estratégias de crédito customizadas.

Como alternativa ao financiamento bancário padrão comumente ofertado em feiras agropecuárias, a EcoPower desenvolveu linhas de crédito próprias e modelos de financiamento direto ao consumidor (CDC Personalizado).

O CEO operacional ressalta que essas ferramentas de financiamento interno foram planejadas para mitigar as barreiras burocráticas de acesso à tecnologia fotovoltaica. “Estruturamos linhas específicas de crédito direto para equalizar as parcelas ao nível de economia obtido mensalmente na conta de luz após a instalação do sistema. Trata-se de um mecanismo financeiro desenhado para neutralizar o peso do investimento inicial elevado, diluindo o desembolso e viabilizando que o ganho econômico real comece a ser contabilizado pelo cliente logo após o primeiro mês completo de operação da planta solar”, explica o executivo.

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Esse mecanismo financeiro foi estruturado para alinhar o custo das parcelas mensais à taxa de economia gerada na fatura de energia elétrica a partir da ativação do sistema. O modelo visa mitigar custos iniciais elevados e diluir o investimento de forma que o retorno financeiro passe a ser computado desde o primeiro mês completo de funcionamento da planta solar.