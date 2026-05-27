Seleção de fornecedores exige critério técnico

A escolha de parceiros para o fornecimento de materiais industriais exige critérios que vão além da análise de preço e disponibilidade. No mercado de aço, a decisão impacta diretamente o desempenho de sistemas estruturais e a previsibilidade financeira. Fatores como a conformidade com normas nacionais e internacionais definem o padrão de segurança das aplicações.

Normas técnicas, como as da ABNT, estabelecem métodos de ensaio e tolerâncias dimensionais para garantir a padronização. De acordo com o Portal da Indústria, a confiança no setor produtivo está atrelada à eficiência dos processos e à qualidade dos insumos utilizados. A ausência de rigor técnico na seleção pode gerar inconsistências no fornecimento.

"A rastreabilidade do material e o rigor no controle de qualidade são os pilares que garantem a segurança jurídica e técnica de um projeto industrial", diz Walter Gongora Junior.

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A Tubonasa, que atua no segmento de distribuição de aço carbono, ressalta que o suporte técnico no momento da aquisição minimiza a necessidade de ajustes em obra. O alinhamento entre a especificação do projeto e a entrega técnica assegura que o material atenda aos requisitos de durabilidade exigidos pela engenharia moderna.