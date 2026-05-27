Parceria leva IA trabalhista a PMEs e escritórios contábeis

A GRTS Digital, HRTech especialista em soluções para gestão do mundo do trabalho, e a Thomson Reuters, empresa global em serviços de informação e tecnologia, anunciam uma parceria comercial para transformar a gestão trabalhista no Brasil. A união levará soluções de Inteligência Artificial (IA) para milhares de escritórios contábeis, que atuam na linha de frente para mitigar um gargalo crítico: os mais de R$ 90 bilhões em sentenças trabalhistas pagos pelas empresas nos últimos dois anos.

“A complexidade das leis trabalhistas e a estrutura sindical brasileira tornam praticamente impossível que as pequenas e médias empresas, sem especialistas em seus quadros, apliquem corretamente suas obrigações. Atualmente, os escritórios contábeis investem horas e mais horas para localizar convenções coletivas, analisar suas cláusulas e assessorar seus clientes na aplicação das obrigações determinadas. Sem o apoio de uma tecnologia especialista, esse trabalho manual acaba gerando multas por atraso de aplicações, erros de interpretação e na parametrização de folha de pagamento, contribuindo para a geração de passivos trabalhistas dos seus clientes e impactando negativamente a operação de milhares de escritórios contábeis. Nosso objetivo é melhorar o ambiente de negócios no país ao democratizar o acesso à tecnologia de ponta”, explica Uirá Menezes, CEO da GRTS Digital.

Para resolver essa dor, a parceria leva ao mercado contábil uma tecnologia que até então beneficiava apenas as grandes corporações, que alcançaram 99% de acurácia nos lançamentos em folha em 2025.

“Estamos oferecendo às PMEs, por meio dos escritórios contábeis, soluções de IA que antes eram exclusivas para grandes empresas. Isso traz segurança jurídica e melhora a economia do nosso país”, reforça o CEO.

A parceria projeta uma expansão acelerada no mercado contábil. Segundo Fernando Bueno, CSO da GRTS Digital: “Estimamos um faturamento recorde com esta frente de negócios, consolidando nossa liderança de mercado. A parceria com a Domínio irá permitir direcionar toda nossa força de vendas para ampliar nossa participação no segmento de grandes empresas”, pontua.

Para a Thomson Reuters, a colaboração reforça o compromisso em disponibilizar soluções estratégicas para os clientes da Domínio, destaca Lucas Gaona, diretor de Business Development da Thomson Reuters. “Garantimos eficiência operacional e escalabilidade aos escritórios com soluções únicas no mercado, permitindo que eles apoiem seus clientes na mitigação de riscos operacionais e financeiros com total precisão”.

Sobre a GRTS Digital

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A GRTS Digital é uma startup brasileira especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à gestão das relações trabalhistas e sindicais. Com a única IA especialista do Mundo do Trabalho, a empresa simplifica processos complexos de análise de convenções coletivas, eliminando erros críticos nas parametrizações de folha de pagamento. A GRTS Digital tem como missão melhorar o ambiente de negócios no Brasil, apoiando as empresas de todos os portes na eliminação de passivos trabalhistas.