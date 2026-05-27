Concurso da PM-SP abre inscrição para Oficial em junho

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) publicou o edital para o concurso público que visa o preenchimento de vagas para o cargo de Cadete PM (Oficial). Organizado pela Fundação Vunesp, o certame terá o período de inscrições aberto a partir das 10h do dia 1º de junho de 2026, estendendo-se até as 23h59 de 15 de julho de 2026 (horário de Brasília). A taxa de participação foi fixada em R$ 200. A seleção busca atrair candidatos para a carreira oficial da corporação, com exames previstos para ocorrer em diversas regiões do estado.

Para concorrer às vagas, os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente por meio do site oficial da banca organizadora. Aqueles que não tiverem acesso particular à internet poderão utilizar os computadores das unidades físicas do Poupatempo, por meio do setor Poupatempo Digital, garantindo a democratização do acesso ao processo seletivo.



Etapas de inscrição no concurso da PM SP



Durante o processo de inscrição no portal da Vunesp, o candidato deverá preencher a ficha cadastral com os dados solicitados pela banca. É necessário escolher o município de preferência para a realização dos Exames de Conhecimentos, além de selecionar o idioma da prova de língua estrangeira, com opções entre inglês e espanhol.

Após o preenchimento dos dados, o sistema gerará a guia de pagamento da taxa de R$ 200, que poderá ser quitada via boleto bancário, Pix ou QR Code. Embora as inscrições se encerrem em 15 de julho, o pagamento da taxa poderá ser efetuado até o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo regulamentar.



Isenção e redução de 50% da taxa de inscrição



O edital da PM de São Paulo prevê o benefício de isenção total da taxa para candidatos que comprovarem ser doadores de sangue oficiais, com no mínimo três doações realizadas em um período de 12 meses. O pedido deve ser acompanhado pelo envio digital do comprovante emitido pela entidade coletora oficial no momento da inscrição.

Haverá também o direito à redução de 50% do valor da taxa para quem cumular as condições de ser estudante regularmente matriculado e comprovar remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou condição de desemprego. O prazo para solicitar tanto a isenção quanto o desconto começará às 14h do dia 1º de junho e terminará às 23h59 do dia 5 de junho de 2026.



Divulgação dos resultados e próximos passos



O resultado dos pedidos de benefício de isenção ou redução de taxa será publicado a partir de 10 de junho de 2026. A divulgação ocorrerá de forma simultânea no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Portal de Concursos Públicos do Estado e no site da própria organizadora do certame.

Os candidatos aprovados nesta etapa inicial e que tiverem as inscrições homologadas deverão seguir o cronograma oficial para a realização das provas escritas. A carreira de Oficial da Polícia Militar exige nível médio completo e oferece progressão funcional dentro da estrutura da segurança pública paulista.



A carreira do Oficial da Polícia Militar



A carreira de Oficial da Polícia Militar de São Paulo tem início no cargo de Cadete PM, integrante do Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM). No edital de 2026, foram ofertadas 200 vagas, com remuneração inicial de R$ 5.460,65, valor que inclui padrão salarial, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e adicional de insalubridade.

Após a posse, os aprovados ingressam no Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A formação é voltada para Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e prepara os futuros Oficiais para atividades de comando, gestão de pessoas e administração de processos relacionados à preservação da ordem pública, à polícia ostensiva e à polícia judiciária militar. O curso também enfatiza a atuação baseada nos direitos humanos e na filosofia de polícia comunitária.

Para participar do concurso, é necessário ser brasileiro, ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além de ensino médio completo. A seleção também exige aptidão física, condições adequadas de saúde física e mental, perfil psicológico compatível com a função e conduta social ilibada.

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A progressão na carreira ocorre de forma gradual. Após a conclusão do CFO, o Cadete PM é promovido ao posto de Aspirante a Oficial PM. Em seguida, após estágio administrativo-operacional e permanência mínima de um ano como Aspirante, o militar poderá ser promovido, por merecimento intelectual, ao posto de Primeiro-Tenente PM, consolidando uma trajetória profissional marcada por liderança, responsabilidade e evolução dentro da segurança pública paulista.