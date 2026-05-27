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Mangueiras para água e ar ampliam eficiência nas indústrias

Especialista aponta que a especificação técnica adequada de mangueiras para água e ar é fator determinante para a segurança operacional e a redução de custos de manutenção em indústrias, obras de infraestrutura e sistemas pneumáticos no Brasil.

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Repórter
27/05/2026 11:32

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steel pipelines and cables in a plant,Industrial zone.
steel pipelines and cables in a plant,Industrial zone. crédito: SKY

A condução segura de água e ar comprimido é uma exigência básica em setores como construção civil, mineração, siderurgia e manutenção industrial. Segundo levantamento da Kings Research, o mercado global de mangueiras industriais foi estimado em US$ 11,21 bilhões em 2023 e projeta crescimento a uma taxa anual composta de 5,96% entre 2024 e 2031, impulsionado pela expansão industrial e pela crescente demanda por componentes com maior durabilidade e conformidade normativa.

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No Brasil, investimentos em infraestrutura hídrica e saneamento ampliam a necessidade de soluções técnicas robustas. De acordo com o Atlas Águas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o país precisará investir R$ 110 bilhões até 2035 em infraestrutura de produção e distribuição de água, além de R$ 149,5 bilhões para universalizar o esgotamento sanitário, segundo o Atlas Esgotos da mesma agência, gerando demanda contínua por equipamentos de condução de fluidos em projetos públicos e privados.

Segundo José Francisco dos Santos, diretor da Maxxflex, “a escolha de uma mangueira para água e ar deve considerar a pressão de trabalho, a resistência a intempéries e a flexibilidade operacional, pois esses fatores determinam a vida útil do componente e a segurança do sistema em campo”.

No mercado brasileiro, fabricantes especializados em borracha técnica desenvolvem produtos voltados a essas exigências. A mangueira Netuno – Água/Ar é um exemplo de solução projetada para descarga e transporte de água e ar em geral, com construção em borracha resistente à abrasão, intempéries e variações de pressão, atendendo a aplicações em ambientes industriais de diferentes portes.

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A conformidade com normas técnicas e a rastreabilidade de processos são critérios centrais na aquisição de mangueiras, reforçando a relevância de produtos com especificações documentadas para setores como construção civil, mineração e manutenção industrial.



Website: https://www.linkedin.com/company/maxxflex/

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