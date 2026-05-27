Ciclos & Vinhas: Salton apresenta viticultura sem herbicidas

Líder nacional no segmento de espumantes, a Salton realizou no último dia 20 de maio a quinta edição do Ciclos & Vinhas, evento anual que reuniu mais de 400 pessoas, entre produtores parceiros, estudantes e profissionais do agronegócio. A programação se dividiu na sede da empresa, em Tuiuty, Bento Gonçalves, com uma mostra técnica, e também com uma sequência de palestras realizadas no salão da comunidade de São Valentim. A iniciativa é uma das ações anuais da vinícola dentro da sua estratégia de sustentabilidade.

Com o tema “Semeando a Sustentabilidade”, o evento reuniu especialistas, expositores e lideranças da empresa em torno de temas centrais para o futuro do setor, como viticultura regenerativa, uso responsável de insumos, mudanças climáticas e tecnologia aplicada ao campo. Nesta edição, a vinícola também abriu as portas para que a comunidade pudesse conhecer os roteiros de enoturismo, conhecendo um pouco mais de perto sobre os produtos elaborados pela empresa. “O Ciclos & Vinhas vai além de um evento técnico: é uma forma de compartilhar com produtores parceiros e com a comunidade os avanços que a empresa vem conquistando. Para a nossa equipe, é um momento de troca, conhecimento e proximidade”, define o diretor-presidente Maurício Salton.

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) avança para escopo 3

Um dos destaques da estratégia de sustentabilidade da Salton, e que foi antecipado aos participantes do evento, é a liderança no desenvolvimento do primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) escopo 1 e 2 do setor vitivinícola brasileiro. Quando a empresa iniciou esse trabalho, não existia nenhum inventário de emissões no setor no país: a Salton foi a primeira vinícola a realizar esse levantamento.

Desde 2020, a empresa monitora anualmente suas emissões dos escopos 1 e 2, que contemplam as emissões diretas das operações e as indiretas relacionadas à energia elétrica consumida. A partir do ano-base 2023, os inventários passaram a contar com auditoria independente, garantindo transparência e credibilidade aos resultados.

Neste ano, a Salton avança para uma nova etapa: o levantamento das emissões do escopo 3, que contempla toda a cadeia de valor, desde a compra de insumos e matéria-prima até a entrega do produto ao cliente final. Trata-se de um movimento pioneiro no setor vitivinícola brasileiro.

Entre as ações concretas já realizadas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, destacam-se: a migração da frota para o etanol, que evitou a emissão de 744 toneladas de CO? equivalente; a substituição gradual de empilhadeiras a GLP por elétricas; e a adoção de energia 100% renovável em todas as unidades, certificada pelo selo I-REC.



Uso zero de herbicida em vinhedos próprios é destaque da viticultura

Outro avanço significativo compartilhado com a comunidade durante o Ciclos & Vinhas é a eliminação total do uso de herbicidas nos vinhedos próprios da Salton em plena produção, localizados em Santana do Livramento (RS), na região da Campanha Gaúcha. Desde 2021, a empresa adota plantas de cobertura gramínea em substituição aos herbicidas. As plantas, de ciclo vegetativo de inverno, atuam como barreira natural contra plantas daninhas sem o uso de produtos químicos, e ainda realizam sequestro de carbono, contribuindo para a remoção de gases de efeito estufa.



“Por meio de pesquisas desenvolvidas junto às equipes de viticultura e universidades, descobriu-se que o azevém traz ganhos para o solo, como a redução da erosão, o controle de temperatura em períodos de calor mais intensos, a redução na taxa de evaporação e sequestro de carbono, resultando em remoções de gases de efeito estufa. Observamos que, com o uso dessa e de outras gramíneas nativas, deixamos de utilizar herbicida (produto químico) em nossos vinhedos próprios”, explica o diretor-presidente.



A redução no uso de defensivos em geral também é resultado direto da incorporação de tecnologia nos vinhedos. Por meio do monitoramento de dados climáticos e das condições do solo, a Salton passou a compreender com maior precisão as necessidades reais de cada vinhedo, reduzindo aplicações desnecessárias. Em 2025, os vinhedos de Santana do Livramento tornaram-se completamente livres do uso de inseticidas.

Sobre a Salton

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Com 115 anos de história, a Salton é a vinícola mais antiga em atividade no Brasil e consolidou-se como a marca número 1 de espumantes no país (Wine Intelligence), liderando a categoria no mercado nacional desde 2005 (Nielsen). Reconhecida como a maior exportadora de espumantes do Brasil, a companhia projeta a excelência do terroir brasileiro para mais de 30 países. Por meio do seu Núcleo de Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento, a Salton busca soluções que elevam o padrão de qualidade e a competitividade da vitivinicultura nacional. Suas operações são estrategicamente divididas em quatro unidades: a Vinícola Salton (Bento Gonçalves-RS), a Azienda Domenico (Santana do Livramento-RS), o Complexo Presidente (Jarinu-SP) e a Loja Salton (São Paulo-SP).