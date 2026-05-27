Rede D’Or reúne 25% das melhores UTIs certificadas do Brasil

A premiação de 2026 do projeto UTIs Brasileiras reconheceu neste mês a Rede D’Or como destaque nacional em terapia intensiva. Dos hospitais da companhia avaliados, em torno de 90% conquistaram certificação, mais que o dobro da média nacional do programa, de 42%.

A Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, teve 140 UTIs reconhecidas com os selos Top Performer e/ou Eficiente no projeto UTIs Brasileiras, iniciativa da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) em parceria com a Epimed Solutions. O resultado posiciona a companhia como destaque nacional em terapia intensiva, alta complexidade e qualidade assistencial. Trata-se de um programa que tem reconhecimento mundial e segue ampliando sua relevância no segmento.

Com esse desempenho, a Rede D’Or concentrou quase 25% de todas as UTIs reconhecidas no país com os selos Top Performer ou Eficiente.

Para os pacientes, o reconhecimento está relacionado à infraestrutura hospitalar, às equipes médicas e aos protocolos assistenciais adotados pelas instituições.

“Essas certificações funcionam como um marcador objetivo de desempenho real da UTI. E quem ganha é o paciente, pois quanto maior o compromisso com indicadores, qualidade e melhoria contínua, maior tende a ser a segurança assistencial, a eficiência do cuidado e a chance de recuperação dos pacientes críticos”, explica Ederlon Rezende, coordenador do Programa UTIs Brasileiras e presidente do Conselho Consultivo da AMIB.

Os resultados obtidos pela Rede D’Or refletem os critérios analisados pela avaliação, que considera indicadores relacionados ao desempenho assistencial e à gestão das UTIs. Em São Paulo, entre os hospitais reconhecidos estão as unidades Hospital São Luiz Itaim e Hospital Vila Nova Star.

“Trata-se de um modelo de cuidado centrado no paciente. Trabalhamos por uma medicina eficiente, utilizando recursos de acordo com a necessidade de cada caso”, destaca Leandro Reis Tavares, vice-presidente-executivo da Rede D’Or.

“As UTIs da Rede D’Or reconhecidas salvaram mais vidas do que o esperado para a população atendida”, afirma Carlos Reis, médico intensivista e CEO da Epimed Solutions, especializada em gestão de informações clínicas e epidemiológicas.

O executivo ressalta ainda que a evolução da terapia intensiva brasileira está diretamente ligada à combinação entre tecnologia, processos assistenciais e gestão baseada em dados.

“A Rede D’Or teve papel importante nesse avanço ao reunir estrutura, eficiência operacional e equipes qualificadas, contribuindo para melhores resultados clínicos nas UTIs”, completa Carlos Reis.

O que são os selos Top Performer e Eficiente da AMIB

A certificação é concedida pelo projeto UTIs Brasileiras, considerado o maior registro de terapia intensiva do mundo, com mais de 800 hospitais participantes.

Os selos Top Performer e Eficiente reconhecem unidades que apresentam excelência simultânea em qualidade assistencial e eficiência no uso de recursos hospitalares, com base em indicadores clínicos validados internacionalmente e monitorados ao longo de todo o ano.

Na edição de 2026, 337 hospitais e 588 UTIs conquistaram o reconhecimento após avaliação de indicadores assistenciais e de eficiência hospitalar.

A certificação possui embasamento científico robusto, sustentado por métricas reconhecidas internacionalmente e pelo acompanhamento contínuo da prática assistencial.

“O selo nasceu para reconhecer as unidades que se destacam na busca contínua por qualidade. A Rede D’Or representa cerca de 8% das UTIs participantes do programa, mas responde por aproximadamente 25% das certificações”, enfatiza Marcio Soares, pesquisador clínico e vice-presidente da Epimed.

“Os resultados reforçam o papel da Rede D’Or como uma das principais referências nacionais em terapia intensiva, segurança do paciente e gestão hospitalar baseada em indicadores”, complementa Ederlon Rezende.

Referência em terapia intensiva e alta complexidade

Para Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais da Rede D’Or, os resultados refletem uma cultura assistencial focada em qualidade clínica. “Muito se fala da Rede D’Or como uma empresa sólida de saúde. Mas tudo isso só existe porque entregamos resultados consistentes aos pacientes, e a terapia intensiva é um dos nossos maiores talentos”.

Com 79 hospitais e presença em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, a Rede D’Or se consolida como a maior empresa de saúde da América Latina.

A companhia conta com corpo clínico, tecnologia médico-assistencial e estrutura hospitalar direcionada ao atendimento de alta complexidade.

Rodrigo Gavina também reforça que a conquista envolve toda a operação hospitalar, desde recepção, limpeza, nutrição e equipes terceirizadas até a assistência direta prestada por enfermeiros e médicos.

Reconhecimento no atendimento de urgência

Além da atuação em terapia intensiva, os hospitais São Luiz, da Rede D’Or, oferecem atendimento em urgência e emergência.

Os serviços de pronto-socorro foram eleitos, pela segunda vez consecutiva, os melhores da cidade de São Paulo em pesquisa do Datafolha e conquistaram ainda o primeiro lugar no prêmio “Mais Amados de São Paulo 2025”, da Veja São Paulo.

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As premiações consideraram atributos como agilidade no atendimento, segurança assistencial, estrutura de alta complexidade e integração com retaguarda hospitalar especializada.