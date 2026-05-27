Vestibular aos 16 impulsiona nova rotina de estudos

A ideia de que vestibular é assunto “para o terceirão” já não corresponde à realidade de muitas escolas brasileiras. Enquanto parte dos adultos ainda associa a preparação universitária a apostilas acumuladas no último ano e noites viradas estudando, adolescentes de 15 e 16 anos já constroem rotinas estratégicas de estudo, fazem simulados frequentes e chegam a conquistar aprovações antes mesmo de concluir o Ensino Médio.



Neste mês do vestibulando, o movimento tem chamado atenção de educadores porque revela uma mudança importante na relação dos jovens com os estudos. Mais conectados, mais expostos à informação e mais conscientes da competitividade dos processos seletivos, estudantes passaram a enxergar a preparação como uma construção gradual e não como uma pressão concentrada às vésperas da prova.

A estudante Ana Júlia Sain’t Martin, do Elite Rede de Ensino, é um desses exemplos. Aprovada em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), ainda na 2ª série do Ensino Médio, ela conta que a conquista parecia distante no início da preparação. “Sempre achei o vestibular muito desafiador e cansativo, principalmente para cursos concorridos como Direito. Não esperava conseguir essa aprovação tão cedo”, afirma.

Segundo Victor Santos, supervisor pedagógico das turmas de pré-vestibular do Elite Rede de Ensino, as aprovações consideradas “fora da curva” costumam estar ligadas a fatores que vão além do desempenho escolar. “Os alunos com melhor performance geralmente apresentam constância, organização, autonomia e maturidade para lidar com metas de longo prazo. Também costumam desenvolver repertório cultural e leitura frequente, especialmente pensando nas provas discursivas e redações”, explica.

A mudança acompanha uma transformação no próprio perfil dos vestibulares. Questões mais interpretativas, redações contextualizadas e avaliações interdisciplinares ampliaram a importância da argumentação e da capacidade de análise crítica.

Dados do relatório Future of Education and Skills 2030, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apontam que competências como pensamento crítico, autonomia e resolução de problemas complexos estão entre as habilidades mais exigidas das novas gerações.

Para Victor, o acesso facilitado à informação mudou a forma como os adolescentes encaram a preparação: “Hoje o estudante entende que o aprendizado acontece de forma acumulativa. Muitos começam no início do Ensino Médio porque percebem que constância e estratégia geram mais resultado do que estudar excessivamente apenas no último ano”, diz.

Para além de antecipar conteúdos, a nova geração de vestibulandos parece estar antecipando também a construção de autonomia, planejamento e visão de futuro. Em um cenário em que os processos seletivos valorizam cada vez mais interpretação, repertório e capacidade de análise, a preparação deixou de estar associada apenas à quantidade de horas de estudo e passou a envolver constância, estratégia e desenvolvimento gradual ao longo da trajetória escolar.

A discussão explica por que o “projeto de vida” se tornou um dos temas mais presentes no Ensino Médio nos últimos anos. Segundo o especialista, quando o aluno consegue enxergar propósito nos estudos, a motivação tende a surgir de forma mais consistente e menos associada apenas à cobrança externa.

Para Ana Júlia, foi justamente esse entendimento que ajudou a manter a disciplina ao longo da rotina intensa de estudos. “A única forma de estar pronto é começar a tentar. Os erros também fazem parte da preparação”, conclui.

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Casos como o de Ana Júlia revelam mudanças mais amplas na forma como adolescentes encaram os estudos, o futuro profissional e o próprio papel da escola na construção desse percurso.