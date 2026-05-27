Vinícola Galiotto lança Vinho Rosé Suave na APAS 2026

A Vinícola Galiotto participou da APAS Show 2026, realizada entre os dias 18 e 21 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, apresentando um lançamento em seu portfólio: o Vinho Rosé Suave, que passa a integrar a linha de produtos da empresa.

A vinícola apresentou um portfólio composto por vinhos, coolers e sucos comercializados no mercado nacional e internacional, incluindo produtos que receberam premiações em concursos do setor.

Durante a APAS Show, a vinícola também trouxe produtos como o Suco de Uva Tinto Integral Galiotto PET, premiado no 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro, promovido pela Associação Brasileira de Enologia; o Vinho Tinto Suave Galiotto, um dos rótulos com maior presença histórica no portfólio da empresa; e o Breez Cooler em diferentes sabores, incluindo morango, vencedor da medalha Vinalies Or 2026, na França, além de outros itens da marca.

A participação integrou a estratégia da Vinícola Galiotto de ampliar sua presença junto ao varejo nacional, aproximando-se de redes supermercadistas, distribuidores e parceiros comerciais de diferentes regiões do país.

Premiações

Recentemente, a vinícola participou do 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro, conquistando Medalha Diamante com os rótulos Suco Galiotto Integral Tinto 2026 e Suco Galiotto Integral Branco 2026, além de Medalha Platina para o Suco Galiotto Natural Tinto 2025. O concurso reuniu 190 amostras de 69 empresas de seis estados brasileiros.

No cenário internacional, a companhia também conquistou a medalha Vinalies Or 2026 durante a Vinalies® Internationales, realizada na França. O reconhecimento foi concedido ao Breez Cooler 750ml sabor Morango.

Além disso, a Vinícola Galiotto participou da Grande Prova Vinhos do Brasil 2026 e da Grande Prova Sucos de Uva do Brasil, obtendo medalhas Duplo Ouro e Ouro em categorias como espumantes, vinhos e sucos integrais.

A presença da Galiotto na APAS Show ocorreu em um ambiente voltado à geração de negócios, networking e apresentação de tendências do setor supermercadista. Isso porque a feira, realizada anualmente em São Paulo, costuma reunir empresas nacionais e internacionais, executivos, supermercadistas, distribuidores e fornecedores das áreas de alimentos, bebidas, tecnologia e serviços.

A participação na edição de 2026 também coincidiu com os 60 anos da Vinícola Galiotto. Fundada em 1966, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, a empresa atua no segmento vitivinícola com produção de vinhos, espumantes, sucos e coolers.

A trajetória da empresa começou anteriormente, com a chegada da família Galiotto ao Brasil em 1883, durante o processo de imigração italiana para a Serra Gaúcha. Posteriormente, o cultivo das primeiras vinhas deu origem às atividades ligadas à produção de vinhos.

O crescimento da vinícola ocorreu ao longo das décadas. Inicialmente voltada à venda de vinhos a granel, a empresa passou a atuar com marca própria a partir de 1981, ampliando sua atuação comercial em diferentes estados brasileiros. Atualmente, a Galiotto atende todo o território nacional, com presença no Sudeste, além de estados como Espírito Santo, Maranhão, Pará e Rio Grande do Norte. A empresa também possui operações em outros países da América.

Atualmente, a produção média anual da vinícola chega a 10 milhões de litros, com capacidade de estocagem para até 14 milhões de litros. O portfólio reúne 62 SKUs distribuídos entre vinhos de mesa, vinhos finos, espumantes, sucos de uva, frisantes e coolers.

Segundo a empresa, o faturamento registrado em 2025 foi de R$ 107 milhões. Para 2026, a projeção é alcançar R$ 122 milhões.

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A participação na APAS Show 2026 ocorre dentro da estratégia da empresa de ampliar relacionamento comercial, apresentar produtos do portfólio e fortalecer sua presença no mercado supermercadista brasileiro.