Command Alkon Expande Recursos de Aprendizagem, Conhecimento e Engajamento Digital para Cliente

BOGOTÁ, Colômbia, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, líder global em tecnologia de software e plataformas para a indústria de materiais pesados de construção, está expandindo os recursos de aprendizagem do cliente, compartilhamento de conhecimento e de engajamento digital em toda a América Latina, com webinars ao vivo, recursos aprimorados da Comunidade e acesso crescente a conteúdo de autoatendimento localizado.



“O sucesso do cliente tem início com a acessibilidade que oferece aos usuários a capacidade de aprender, se envolver e crescer dentro da plataforma no idioma e formato que funciona melhor para ele”, disse Leo Marthe, Vice-Presidente de Vendas Internacionais da Command Alkon. “Com a expansão dos recursos, das oportunidades de engajamento ao vivo e das ferramentas de autoatendimento em espanhol em toda a América Latina, ajudamos os clientes a aumentar a adoção, aprimorar a eficiência operacional e maximizar o valor do investimento em tecnologia.”

O Command Alkon oferece sessões online recorrentes para usuários do sistema Dispatch, TrackIt e COMMANDbatch, com oportunidades contínuas para o envolvimento direto com especialistas em produtos e expansão do conhecimento operacional. Essas sessões são desenvolvidas para ajudar os clientes a:

Obter orientação sobre casos de uso operacional do mundo real

Descobrir os recursos e as melhores práticas do produto

Aprimorar a adoção do usuário e a eficiência operacional

Maximizar o valor das soluções Command Alkon

Os clientes podem explorar e se inscrever nos próximos webinars na página LATAM Webinars.

A Command Alkon também está expandindo sua Command Community na América Latina como um centro unificado de apoio, aprendizado e colaboração. Para melhor atender os usuários regionais, a empresa está aumentando a disponibilidade do conteúdo de conhecimento de alto valor em espanhol. Esse esforço contínuo foi desenvolvido para ajudar os usuários a encontrar respostas com mais facilidade, adotar práticas recomendadas e navegar na plataforma no seu idioma preferido.

A adoção em toda a região continua a crescer, com 59% dos clientes da LATAM integrados à Comunidade e 46% se envolvendo ativamente com seus recursos e ferramentas. Além disso, um número crescente de clientes está utilizando a plataforma como suporte, com um número crescente de casos de suporte agora sendo enviados por meio de canais digitais dentro da Comunidade.

Na Customer Community os usuários de sistemas podem acessar artigos de conhecimento de autoatendimento em espanhol, enviar e gerenciar casos de suporte, interagir por meio de bate-papo online e se conectar com recursos desenvolvidos para ajudar a aumentar a adoção de produtos e a eficiência operacional. Os clientes podem se inscrever e explorar a Comunidade aqui.

Esses esforços são desenvolvidos para proporcionar aos clientes maior acesso à experiência de produtos, recursos de treinamento e ferramentas que apoiam a inovação e a excelência operacional nas suas organizações.

SOBRE A COMMAND ALKON

A Command Alkon é líder mundial em software e tecnologia de plataforma para a indústria de materiais pesados de construção. Com o Command Cloud a empresa conecta matérias-primas, produção, despacho, logística e finanças em uma única plataforma desenvolvida especificamente para produtores de misturas prontas, asfalto e agregados. Com 50 anos de experiência no setor e presença em mais de 80 países, a Command Alkon capacita operações de missão crítica para milhares de produtores em todo o mundo, oferecendo visibilidade em tempo real, precisão operacional e insights orientados por dados em toda a cadeia de valor de materiais.

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9726987)