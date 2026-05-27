KnowBe4 lança produto nativo de IA para simulação de ataques e treinamento e seu 12o agente de IA

KnowBe4, líder global em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto seres humanos, anunciou hoje a mais recente evolução de seu portfólio com o lançamento de sua nova oferta de Treinamento em Conscientização em Segurança (SAT) em dois níveis e um novo agente de defesa de IA para criação de conteúdo sob medida.

O treinamento de conscientização em segurança mais abrangente está disponível em dois níveis: SAT Advanced e SAT Foundation. O SAT Foundation ajuda as organizações a estabelecer uma forte base de segurança e se concentra no gerenciamento de riscos essenciais, com uma biblioteca de conteúdo simplificada e recursos de IA selecionados. O SAT Advanced libera todo o catálogo de treinamento em conscientização em segurança líder de mercado da KnowBe4, combinado com seu inovador conjunto de Agentes de Defesa de IA (AIDA), incluindo o Agente de Orquestração que automatiza totalmente a administração do programa, e o Agente de Conteúdo de Treinamento em Deepfake, que gera uma experiência personalizada de treinamento em deepfake, com a liderança da própria organização.

Além disso, o novo Agente de Criação de Conteúdo estará disponível como parte do AIDA e utiliza IA generativa e prompts em linguagem natural para transformar as políticas e materiais internos de uma organização em experiências de treinamento sob medida. As organizações podem definir estilo, tom e duração preferidos ou iniciar um novo treinamento do zero usando um prompt simples. O Agente de Criação de Conteúdo gera pacotes completos de treinamento baseados em texto, com módulos e questionários, que podem ser traduzidos para 30 idiomas e publicados diretamente na campanha de treinamento da organização ou exportados para uso em seu sistema externo de gestão de aprendizagem (LMS). Associar o Agente de Criação de Conteúdo à parceria da KnowBe4 com a Synthesia, que oferece vídeos personalizados imediatamente localizados e com IA, fornece a solução abrangente que as organizações precisam para suas exigências de treinamento personalizado.

Apoiado por mais de 15 anos de dados de inteligência de ameaças e de comportamento do usuário, o SmartRisk Engine da KnowBe4 analisa 316 indicadores, como a Porcentagem de Propensão a Phishing™ dos funcionários, o quão bem eles identificam deepfakes e como os colaboradores interagem com a IA, para gerar a pontuação de risco mais precisa da indústria. A combinação dessa Pontuação de Risco com o AIDA, que automatiza a administração do programa e personaliza o conteúdo, cria um ciclo de melhoria contínua para os clientes.

“O lançamento do nosso Agente de Criação de Conteúdo AIDA e dos nossos novos níveis de SAT são o próximo passo na oferta de segurança para a força de trabalho digital líder no mercado”, diz Greg Kras, Chief Product Officer da KnowBe4. “Estamos focados na rápida expansão do AIDA, proporcionando aos clientes cada vez mais facilidade de uso por meio de uma automação poderosa e garantindo que nosso treinamento em conscientização em segurança continue sendo o mais eficaz do mercado.”

Principais benefícios do SAT da KnowBe4:

Personalizado: oferece experiências de treinamento sob medida por meio de recomendações de conteúdo orientadas por IA e perfis de comportamento que se adaptam e medem cada usuário.

Relevante: fornece treinamento em segurança que aborda diretamente os cenários atuais de ameaças, eliminando conteúdos genéricos em favor de aprendizagem específica e relevante.

Reativo: faz evoluir continuamente os programas de treinamento por meio de automação e orquestração inteligentes que aprendem com as interações dos usuários, avaliam o risco individual, entregam treinamentos personalizados e ajustam o conteúdo com base em ameaças emergentes.

“O que mais se destacou na KnowBe4 foi quão rapidamente conseguimos obter valor”, disse Deen van Rijn, diretor de TI da CoreDux. “Dá para montar uma campanha completa de phishing com variação real em poucos minutos, em vez de gastar dias ou semanas configurando tudo.”

As novas ofertas de treinamento em conscientização em segurança nativas de IA da KnowBe4, SAT Advanced e SAT Foundation, estão agora disponíveis globalmente. O Agente de Criação de Conteúdo está disponível para clientes com assinaturas KSAT Diamond + AIDA e SAT Advanced. Para mais informações, visite knowbe4.com.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 constrói cultura de segurança e ajuda equipes a gerenciar tanto o risco humano quanto o risco de agentes. A empresa oferece uma plataforma abrangente, agêntica e best-of-suíte para Gestão de Risco Humano, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros diante de ameaças cibernéticas em constante evolução. A plataforma HRM+ inclui treinamento de conscientização, segurança integrada de e-mail em nuvem, coaching em tempo real, proteção anti-phishing colaborativa, AI Defense Agents e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais incorporada às operações empresariais, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna ao treinar tanto humanos quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Por meio dessa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão de confiança e defesa da força de trabalho. Mais informações em knowbe4.com.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260527510723/pt/

Contato para a imprensa

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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