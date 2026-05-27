Holafly faz parceria com a Valientes Colombia para apoiar iniciativas lideradas pela comunidade e abordar o impacto social do turismo

DUBLIN, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com as discussões sobre viagens responsáveis indo além da sustentabilidade em direção ao impacto real, a Holafly, fornecedora global de eSIM para viajantes, anuncia uma parceria com a Valientes Colombia, uma organização de liderança local para a prevenção da exploração e apoio às comunidades vulneráveis por meio da educação e de iniciativas de longo prazo.

A colaboração ocorre com destinos como a Colômbia registrando um forte crescimento do turismo internacional, criando novas oportunidades e, ao mesmo tempo, revelando realidades mais difíceis de ignorar em certas regiões. Diante dessas realidades, a presença de dinâmicas exploratórias ligadas ao turismo, incluindo formas de exploração sexual, continua sendo uma questão complexa que não pode ser abordada à distância, exigindo um trabalho local sustentado.

A Holafly aborda essa parceria com uma convicção clara: além de focadas na experiência, as viagens devem se importar também com as pessoas, comunidades e ambientes que as tornam possíveis. “Como marca global de viagens, o nosso papel vai além de possibilitar viagens e temos que assumir uma posição ativa na promoção de uma maneira mais responsável, consciente e segura de viajar, principalmente em locais onde a mobilidade e os ambientes digitais podem resultar em riscos sociais que nem sempre são visíveis para quem viaja”, disse Pedro Maiquez, cofundador e vice-presidente de crescimento da Holafly.

Essa perspectiva reflete uma conscientização cada vez maior de que as viagens podem moldar as realidades locais de maneiras diferentes e que fazer parte do setor requer o envolvimento com esses contextos de maneira mais ponderada e consistente. A parceria com a Valientes Colômbia apoia uma organização que trabalha diretamente com as comunidades, unindo pesquisa, programas de prevenção nas escolas e ações locais para entender melhor esses desafios, aumentar a conscientização e responder quando necessário.

A colaboração também reflete o compromisso de Holafly em compreender que a responsabilidade vai além dos termos ambientais e em fazer parte de uma conversa mais ampla sobre o papel que as viagens desempenham na sociedade, uma conversa que inclui cada vez mais as pessoas, as comunidades e os contextos locais.

Ao apoiar a Valientes Colômbia, a Holafly busca contribuir para uma abordagem de viagem mais responsável e inclusiva; que se estenda além da própria experiência e considere o impacto duradouro nas comunidades que tornam essas viagens possíveis.

Sobre a Holafly

A Holafly é líder global em eSIMs para viajantes, oferecendo cobertura em mais de 200 destinos. Com uma excelente classificação de 4.6/5 na Trustpilot e mais de 15 milhões de usuários satisfeitos, ela é a opção preferida de eSIM para quem viaja em todo o mundo. Sua oferta de dados ilimitados e plano de back-up integrado garante a tranquilidade em qualquer lugar do mundo.

Sobre a Valientes Colombia

A Valientes Colombia é uma organização de liderança local dedicada à prevenção da exploração e apoio às comunidades vulneráveis por meio de programas de educação, conscientização e desenvolvimento de longo prazo. Ao trabalhar diretamente com as comunidades, a organização cria oportunidades que fortalecem a resiliência social e promovem ambientes locais mais seguros e sustentáveis.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af655282-d5a8-4df5-9cb0-1d282914357c/pt

Contato com a Mídia: press@holafly.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001183322)