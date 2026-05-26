KAT Investimentos reforça sua área de expansão

Avançando em seu plano de crescimento, a KAT Investimentos, credenciada à plataforma SafraInvest, anuncia a chegada de Carlos Cabral à frente da área de expansão. Egresso da InvestSmart e da XP Inc., onde atuou no desenvolvimento e na estruturação de escritórios de assessoria de investimentos, o executivo passa a ser responsável por conduzir a estratégia de crescimento da KAT no país. Entre suas atribuições estão o apoio à abertura de novas unidades, a atração de profissionais para a rede de assessores e o fortalecimento da estrutura comercial da empresa.

“Há um espaço relevante para ampliar a presença de assessorias independentes no Brasil. A KAT já possui uma base sólida e um plano estruturado de crescimento, e a ideia é justamente acelerar esse processo com a abertura de novas unidades e a formação de equipes de alta qualidade”, afirma Cabral.

A iniciativa integra o plano de crescimento da KAT Investimentos, que atualmente soma mais de R$ 2,5 bilhões sob custódia e cerca de 3,8 mil clientes. Como parte dessa estratégia, a companhia também pretende ampliar sua equipe de assessores, com a meta de dobrar o time de profissionais neste ano, a fim de fortalecer a estrutura de atendimento e o relacionamento com investidores.

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Sobre a KAT Investimentos



A KAT Investimentos é um dos maiores escritórios de assessores de investimentos do Brasil, com atuação em diferentes regiões do país. Fundada há mais de três anos, faz parte da plataforma Safra Invest, administra mais de R$ 2,5 bilhões em ativos, atende cerca de 3,8 mil clientes e mantém nove unidades no Brasil. A KAT possui um ecossistema de soluções financeiras e um time de especialistas qualificado, buscando entregar ao cliente uma Assessoria Financeira Inteligente, baseada em suas reais necessidades. Além disso, conta com uma governança de conselho e comitês de investimentos e produtos, para atender de forma ampla o público de alta renda, private e corporate.

