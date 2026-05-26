Lojas Avenida consolida presença no Norte com 56 unidades

A Lojas Avenida segue buscando expandir pelo Norte do Brasil. A primeira inauguração de 2026 foi na região, mais especificamente na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Com isso, a marca chegou a 56 unidades em funcionamento nos estados nortistas.

Dentro do plano de consolidação na região, o estado do Pará desponta como aquele com maior número de unidades. Atualmente, o território paraense conta com 32 lojas em funcionamento, atendendo desde a capital até municípios mais periféricos.

Logo atrás, Rondônia aparece com 12 lojas, e o Tocantins com 7 unidades. Com a mais nova abertura em Cruzeiro do Sul, o Acre passou a somar 4 lojas da rede. O Amazonas conta com uma unidade.

Atualmente, são mais de 200 Lojas Avenida espalhadas por todo o Brasil. A rede varejista viu o número de unidades aumentar desde a chegada da Pepkor, varejista sul-africana, em fevereiro de 2022.

A Lojas Avenida oferece itens em vestuários masculino, feminino e infantil, bem como calçados e artigos para o lar, sempre com foco nos públicos de classe C e D do mercado.

Além disso, a rede também tem como objetivo impactar positivamente a vida das pessoas de todas as regiões onde está presente, promovendo a geração de empregos diretos e indiretos e colaborando para o desenvolvimento econômico local.

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