FARM Etc e BIC promovem ativação no Rio para lançar collab

A FARM Etc e a BIC realizaram, no último dia 22 de maio, uma ativação em uma banca de jornais em Ipanema, no Rio de Janeiro, para marcar o lançamento da coleção exclusiva de isqueiros desenvolvida em parceria pelas marcas. A ação transformou um espaço tradicional da cidade em uma experiência inspirada no universo visual da colaboração e reuniu consumidores ao longo da programação.

Segundo estimativa das marcas, entre 250 e 300 pessoas passaram pelo local durante o evento, realizado entre 17h e 21h. A programação contou com exposição dos produtos, distribuição de brindes e ativações interativas voltadas ao público presente.

Durante toda a noite, os visitantes puderam participar de uma dinâmica de adivinhação com sorteios de brindes relacionados à colaboração. A proposta foi estimular a interação do público com a experiência criada pelas marcas e ampliar o contato dos consumidores com os produtos da coleção.

A coleção reúne quatro estampas inspiradas no universo visual da FARM Rio: Copatucono, Chita, Banana e Moto Mommy. Os modelos foram aplicados em isqueiros desenvolvidos em parceria com a BIC, unindo elementos gráficos ligados à moda e ao design em um item presente na rotina cotidiana.

Presentes em diferentes momentos do dia a dia, os isqueiros são utilizados para acender velas aromáticas, incensos, fogões e churrasqueiras, além de integrarem contextos ligados ao lazer e à decoração. A colaboração propõe aproximar funcionalidade e identidade visual em um produto de uso recorrente.

Segundo Rafaela Mattera, representante da FARM Etc, a escolha da banca de jornais está relacionada à conexão da marca com elementos urbanos e cotidianos. “Sempre foi um sonho para a FARM Etc fazer uma ativação com uma banca de jornal, porque esse universo sempre inspirou muito a criação da marca — essa ideia de reunir de tudo um pouco, com variedade, cor e descobertas inesperadas. Com BIC, encontramos a parceria perfeita para tirar isso do papel”, afirma.

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Após o evento, a banca permanecerá ambientada com a identidade visual da colaboração por dez dias, permitindo que o público continue visitando o espaço e conhecendo os produtos da coleção de perto.