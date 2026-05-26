Executivo muda de ramo e projeta investir em 10 academias

O ex-diretor comercial da Serasa Experian e fundador da startup MEI.Fácil, Rogério Barboza, estava procurando um negócio para aplicar as economias acumuladas em anos de mercado financeiro. Ele encontrou no sistema de franquias, mais precisamente na rede Ultra Academia, um modelo estruturado para mudar de ramo. Em pouco tempo, ele já acumula seis operações e projeta chegar a dez em breve.

Barboza tem uma vivência de 13 anos como executivo da Serasa, onde foi o diretor comercial mais jovem da empresa e participou do processo de incorporação da Experian, antes de decidir se aventurar no empreendedorismo e fundar a startup MEI.Fácil, uma plataforma para microempreendedores individuais que atingiu 1 milhão de usuários ativos e 80 funcionários, atraindo uma oferta de aquisição pelo Banco Neon.

Com a venda da MEI.Fácil, ele partiu em busca de um novo negócio para investir. Ao pesquisar sobre mercados promissores para a próxima década, Barboza identificou no wellness uma curva ascendente e promissora. Em 2021, inaugurou sua primeira franquia da Ultra.

“Analisei o mercado de franquias a fundo e vi que a Ultra é uma rede que fornece apoio completo ao franqueado, o que tornou as coisas mais fáceis para alguém como eu, que vem de fora do setor e estava querendo investir em um novo negócio”, lembra Barboza.

Ele conta que a simplicidade da gestão da empresa foi crucial na empreitada. Com um sistema online que controla entradas e saídas de alunos, agendamentos de salas, vendas, cobranças, motivos de cancelamento e satisfação do cliente, ele sentiu confiança para investir suas economias no setor.

Esse modelo de gestão plug and play fez com que Barboza inaugurasse não apenas uma, como seis unidades da Ultra Academia. O empreendedor projeta ultrapassar a marca de dez operações da marca nos próximos dois anos. “Me dedico 100% a isso agora. Franquias bem estruturadas como a Ultra democratizam o wellness para empreendedores com qualquer tipo de conhecimento e vivência”, afirma.

Franchising em alta

O sistema de franquias brasileiro é testado e consolidado, tendo ultrapassado R$ 300 bilhões em faturamento em 2025, com mais de 200 mil unidades em operação e projeção de crescimento entre 8% e 10% neste ano, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O crescimento do setor é suportado por franqueadoras que definiram processos para dar subsídios para que os investidores possam desenvolver a autonomia do negócio em pouco tempo. A Ultra Academia, por exemplo, foi idealizada como uma franqueadora desde seu momento inicial, quando inaugurou sua primeira unidade, próxima à Avenida Paulista, em 2020.

Hoje, cerca de 10% das operações do grupo são unidades próprias — que funcionam como laboratório de operação, onde novos processos, formatos de aula e estratégias de retenção são testados antes de chegar à rede. “As unidades próprias existem para aperfeiçoar o negócio. A gente testa na hora, ajusta, e só leva para o franqueado o que já foi validado”, destaca Ivete Gama, CMO e cofundadora da marca. “O centro de serviços da Ultra foi construído para servir o franqueado, não para competir com ele”, acrescenta.

Com 100 unidades em operação e mais de 100 em fase de implantação, a rede se consolidou como uma das maiores franquias de academias do Brasil. Mais de 90% dos seus franqueados já abriram uma segunda unidade. A rede nunca fechou uma academia e fatura cerca de R$ 350 milhões anuais. Presente em 14 estados, a Ultra atende a mais de 300 mil alunos atualmente e deve alcançar 500 unidades em operação até 2030.

“Quando o franqueado abre a segunda, a terceira, a quarta unidade, ele está dizendo com o próprio bolso que o modelo funciona. Não existe pesquisa de satisfação mais verdadeira do que essa”, sustenta Marcel Gandra, vice-presidente e cofundador da Ultra.

A rede foi eleita pelos próprios franqueados como referência em excelência e conquistou o Selo de Excelência em Franchising pela ABF por três anos consecutivos (2024, 2025 e 2026). O prêmio é concedido com base em uma pesquisa independente, auditada pela KPMG, feita diretamente com os franqueados sobre a qualidade da relação com a franqueadora.

Dicas para iniciantes

No sistema de franchising, há um conjunto de normas para dar suporte a iniciantes que pretendem avaliar a saúde financeira de uma rede.

Contato com franqueados: a Circular de Oferta de Franquia (COF) é um documento obrigatório por lei. Por meio dela, é possível acessar uma lista com contatos de todos os franqueados ativos e dos que saíram nos últimos 12 meses. O contato é indispensável para entender sobre suporte, prazo de retorno e dificuldades reais do negócio.

Verificar o Selo de Excelência da ABF: para quem busca um ranking de franquias de academia baseado em evidências, a certificação é o indicador mais confiável do mercado. A chancela é concedida anualmente com base em pesquisa independente feita com os próprios franqueados.

Taxa de master franqueados: o indicador de quantos franqueados abriram uma segunda, terceira ou quarta unidade é mais revelador do que qualquer projeção de faturamento em planilha.

Buscar informações sobre fechamentos: uma rede que nunca fechou uma unidade conta uma história diferente de uma que cresce rápido, mas perde operações pelo caminho. A taxa de encerramento do franchising brasileiro ficou em 7,4% em 2025, segundo a ABF.

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Entender de onde vem o suporte: se a franqueadora opera unidades próprias, é importante perguntar qual é o papel delas: se servem como laboratório para testar e validar processos antes de levá-los à rede ou se a ideia é competir diretamente com os franqueados por território e atenção.