Empresas ampliam uso de brindes personalizados

O uso de brindes corporativos personalizados vem sendo incorporado de forma mais estratégica pelas empresas, principalmente em ações voltadas à construção de marca (branding) e relacionamento com clientes e equipes. Dados da Promotional Products Association International (PPAI) indicam que o setor de produtos promocionais apresenta crescimento moderado, com movimentação próxima de US$ 26,8 bilhões e variação anual de 2,63%, além de expectativas de continuidade da demanda por parte dos distribuidores.

Alexandre Nascimento, fundador e diretor da Brindear Brindes, empresa especializada em brindes personalizados sediada em São Paulo e com atendimento em todo o Brasil, avalia que esse cenário acompanha uma mudança no comportamento das organizações.

“Hoje as empresas estão cada vez mais estratégicas. O brinde deixou de ser apenas um item promocional e passou a ser uma ferramenta de comunicação e relacionamento”, afirma.

Segundo o diretor, a escolha do produto influencia diretamente o resultado da ação de marketing promocional.

“Os brindes que mais funcionam são os que fazem parte do dia a dia. Canetas personalizadas, canecas cerâmicas personalizadas, garrafas personalizadas, squeezes personalizados e ecobags personalizadas são exemplos claros. São itens de uso constante, o que garante presença contínua da marca”, explica Nascimento. “Não é o brinde mais caro que gera resultado, é o mais usado. Um item simples, mas presente na rotina, tende a gerar mais retorno em lembrança de marca”, destaca.

Além da frequência de uso, o especialista chama atenção para o alcance indireto que os brindes para empresas proporcionam.

“Um brinde não impacta só quem recebe. Uma ecobag vai ao mercado, uma garrafa vai para a academia, um chaveiro circula no dia a dia. Isso amplia a visibilidade da marca para outras pessoas de forma natural”, acentua.

O cenário atual do mercado de trabalho também tem influenciado a escolha dos brindes promocionais. Levantamentos indicam um movimento de maior presença física nas empresas, combinado a modelos híbridos. Um estudo global conduzido pela Cisco aponta que muitas organizações passaram a exigir mais dias presenciais ao longo da semana, mantendo ao mesmo tempo algum nível de flexibilidade.

“Hoje há uma procura maior por brindes versáteis, que façam sentido em diferentes contextos, tanto no home office quanto no escritório. Isso aumenta o tempo de uso e amplia o alcance da marca”, explica o fundador da Brindear Brindes.

Outro aspecto observado no mercado é o aumento da relevância de critérios relacionados à sustentabilidade na escolha de produtos. O levantamento da PPAI também aponta crescimento da importância de brindes ecológicos dentro do setor de produtos promocionais, registrando uma alta de 20% nessa categoria.

“As empresas estão buscando brindes ecológicos, desenvolvidos com materiais reciclados ou de menor impacto ambiental. Isso passou a fazer parte da decisão de compra”, observa Nascimento.

A customização também aparece como fator relevante nas estratégias, segundo o especialista. “Quando o brinde vai além do logotipo e inclui nome, mensagem ou identidade visual da campanha, ele ganha mais importância. Isso influencia diretamente na forma como a marca é percebida”, define.

Escolha do fornecedor pode influenciar diretamente o resultado

Para organizações que buscam onde comprar brindes corporativos personalizados, a escolha do fornecedor de brindes está diretamente relacionada ao sucesso da campanha.

“Empresas que escolhem bem seus brindes conseguem transformar uma ação simples em uma estratégia consistente de presença de marca”, pondera Alexandre Nascimento.

Segundo ele, a experiência prática com diferentes perfis corporativos mostra que o papel do fornecedor de brindes personalizados não se limita à entrega do produto final.

“No atendimento a empresas de vários segmentos corporativos, fica claro que o cliente precisa de orientação e de um parceiro com estrutura. Para atender à demanda de logística pontual, nossa estrutura de distribuição precisa cobrir com eficiência o território nacional, com atenção especial e atendimento focado nos estados das regiões Sul e Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e toda a região Sul”, revela o diretor.

Nascimento frisa que a definição adequada do produto e o método de gravação podem influenciar diretamente o retorno sobre o investimento (ROI) da ação.

“Quando há entendimento do objetivo, é possível indicar o produto ideal, o tipo de personalização e até a apresentação mais adequada. Isso impacta diretamente na percepção final de quem recebe”, acrescenta.

Brindes seguem como ferramenta presente nas estratégias de marketing

Os brindes corporativos continuam sendo utilizados por empresas de diferentes portes em ações de comunicação, endomarketing e presença de marca, especialmente em iniciativas voltadas a brindes para clientes e brindes para colaboradores.

“O brinde tem uma característica importante: ele é físico, útil e acompanha a rotina das pessoas. Isso cria uma conexão real e tangível com a marca”, conclui Nascimento.

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