NR-1: tecnologia pode ajudar RHs a prevenir riscos

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) reforça um movimento que já vinha ganhando força nas empresas: tratar a saúde mental como parte estruturante da gestão de riscos organizacionais. Nesse contexto, prevenir riscos psicossociais, como burnout, ansiedade ocupacional e assédio, deixa de ser apenas uma iniciativa de bem-estar e passa a integrar a agenda de gestão, cultura e sustentabilidade das organizações.

Para as áreas de RH, o desafio é complexo: como mensurar e atuar de forma preventiva sobre a saúde mental dos colaboradores? Segundo Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS, a resposta está na digitalização e no uso inteligente de dados.

“A atualização da NR-1 reforça algo que as empresas já vinham percebendo na prática: cuidar da saúde mental no trabalho precisa ser tratado de forma estruturada e preventiva. O RH não pode agir apenas quando o colaborador já apresenta sinais de esgotamento. É preciso monitorar o clima, garantir o direito à desconexão e oferecer canais seguros de escuta. Em médias e grandes empresas, fazer isso manualmente é inviável. Por isso, a tecnologia deixa de ser apenas um apoio e passa a ser um importante motor para a gestão responsável de pessoas”, explica o executivo.

Nesse cenário, o especialista da TOTVS lista cinco frentes nas quais a tecnologia pode atuar como aliada para estruturar a prevenção de riscos psicossociais e fortalecer a gestão de pessoas nas organizações:



1. Garantir o direito à desconexão e evitar o burnout

O excesso de jornada é um dos principais gatilhos para o esgotamento profissional. Sistemas modernos de ponto eletrônico (como o TOTVS RH Ponto Eletrônico - Linha Ahgora) vão além da simples marcação: eles gerenciam a disponibilidade dos sistemas de trabalho conforme o horário contratual, prevenindo ativamente a sobrecarga.

Ao bloquear o login fora do horário de trabalho, a empresa pode evitar ativamente o excesso de horas extras, garantir o repouso do colaborador e usar dashboards preditivos (People Analytics) para identificar áreas com maior risco de sobrecarga.



2. Estruturar trilhas de conscientização e capacitação (LMS)

A nova legislação e normas correlatas exigem que as empresas falem abertamente sobre assédio e saúde mental. Utilizar plataformas de aprendizagem (LMS + LXP) permite criar trilhas obrigatórias de conscientização sobre a NR-1. Mais do que informar, o sistema aplica testes de conhecimento e emite certificados, garantindo o respaldo legal de que a empresa treinou adequadamente seu time.



3. Monitoramento de clima e canais seguros (Ouvidoria)

Prevenir riscos psicossociais exige saber como as pessoas estão se sentindo no ambiente de trabalho. Ferramentas de clima e engajamento permitem disparar pesquisas de pulso contínuas e acompanhar o humor (termômetro emocional) das equipes. Além disso, a tecnologia permite a criação de um módulo de ouvidoria anônimo e seguro, fundamental para coibir ações de assédio e atitudes em desacordo com o compliance corporativo.



4. Clareza de metas para reduzir a ansiedade (OKRs)

A incerteza e a cobrança desestruturada geram estresse crônico. Sistemas de gestão de metas e objetivos (OKRs) garantem que os colaboradores saibam exatamente o que é esperado deles. A transparência na evolução dos resultados aumenta a confiança do profissional e prova que a empresa lida com cobranças de forma saudável e clara, mitigando pressões invisíveis.



5. Segurança e flexibilidade nos benefícios

Problemas financeiros ou falta de amparo em benefícios essenciais (como alimentação e transporte) impactam diretamente a saúde mental. Revisar os contratos de benefícios é crucial. Plataformas de benefícios flexíveis garantem aderência às exigências do PAT, da CLT e de acordos sindicais, evitando que o RH precise lidar com riscos trabalhistas e dando ao colaborador a autonomia que ele valoriza.

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“A agenda de prevenção de riscos psicossociais representa uma oportunidade estratégica para as empresas. Ao investir em soluções tecnológicas certas para estruturar essa agenda, as empresas tendem a criar ambientes de trabalho mais produtivos, engajados e com menor índice de turnover”, finaliza Robson Campos.