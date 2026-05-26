KAYAK revela as principais tendências para férias de julho

Com as férias escolares e o auge do inverno em diversas regiões, muitos programam uma pausa no mês de julho para explorar destinos nacionais e internacionais. Mas como os preços estão se comportando? Será que escolher a última semana de julho para viajar pode ser mais interessante para o bolso? Com o novo relatório do KAYAK, “Check-in para sua viagem: As melhores escolhas para as férias de julho de 2026”, o viajante acessa informações atualizadas sobre destinos em alta, preços médios de voos e hospedagem.

Viagens internacionais com bom custo-benefício? Sim, é possível. De acordo com o KAYAK, um dos principais buscadores de viagem, Buenos Aires lidera entre os destinos mais econômicos, com custo aproximado de R$ 3.533 por pessoa para uma viagem de sete dias, incluindo voo e hospedagem. Santiago, tradicional no inverno, também se destaca, com média de R$ 3.990.

A análise também mostra que Orlando aparece como uma alternativa competitiva entre os destinos internacionais mais buscados, com custo médio aproximado de R$ 6.385 para uma viagem de sete dias, por pessoa, considerando voos de ida e volta e hospedagem.

Destinos domésticos mais buscados para voos em julho de 2026

Entre os destinos domésticos mais buscados pelos brasileiros para viajar em julho, São Paulo aparece na liderança, seguido por Fortaleza e Rio de Janeiro. Mas o Nordeste tem o maior número de representantes.

Ranking dos destinos domésticos mais buscados para voos de ida e volta, em classe econômica, para julho de 2026:



São Paulo (preço médio do voo: R$ 1.067)

(preço médio do voo: R$ 1.067) Fortaleza (preço médio do voo: R$ 1.699)

(preço médio do voo: R$ 1.699) Rio de Janeiro (preço médio do voo: R$ 942)

(preço médio do voo: R$ 942) Recife (preço médio do voo: R$ 1.464)

(preço médio do voo: R$ 1.464) Maceió (preço médio do voo: R$ 1.638)

(preço médio do voo: R$ 1.638) Salvador (preço médio do voo: R$ 1.247)

(preço médio do voo: R$ 1.247) Natal (preço médio do voo: R$ 1.603)

(preço médio do voo: R$ 1.603) João Pessoa (preço médio do voo: R$ 1.625)

(preço médio do voo: R$ 1.625) Porto Alegre (preço médio do voo: R$ 997)

(preço médio do voo: R$ 997) São Luís (preço médio do voo: R$ 1.613)



Destinos internacionais mais buscados para voos em julho de 2026

No cenário internacional, o top 10 mostra um mix de interesses que varia entre países vizinhos, Europa e Estados Unidos, mas quem se destaca ocupando a primeira posição é Santiago, destino mais buscado pelos brasileiros para julho de 2026 e com o menor preço médio das passagens para o mês (R$ 1.994).

Ranking dos destinos internacionais mais buscados para voos de ida e volta, em classe econômica, para julho de 2026:

Santiago (preço médio do voo: R$ 1.994)

(preço médio do voo: R$ 1.994) Lisboa (preço médio do voo: R$ 7.467)

(preço médio do voo: R$ 7.467) Buenos Aires (preço médio do voo: R$ 2.023)

(preço médio do voo: R$ 2.023) Madri (preço médio do voo: R$ 7.027)

(preço médio do voo: R$ 7.027) San Carlos de Bariloche (preço médio do voo: R$ 4.081)

(preço médio do voo: R$ 4.081) Orlando (preço médio do voo: R$ 4.173)

(preço médio do voo: R$ 4.173) Paris (preço médio do voo: R$ 8.628)

(preço médio do voo: R$ 8.628) Roma (preço médio do voo: R$ 8.116)

(preço médio do voo: R$ 8.116) Miami (preço médio do voo: R$ 4.676)

(preço médio do voo: R$ 4.676) Londres (preço médio do voo: R$ 8.523)



Quando viajar? O KAYAK tem a resposta: esperar até a última semana de julho pode ajudar nas economias

Para quem ainda está na fase de planejamento, o relatório “Check-in para sua viagem: As melhores escolhas para as férias de julho de 2026” traz uma informação importante: partir de qualquer aeroporto no Brasil na última semana de julho pode ser vantajoso para o bolso.

Segundo os dados do KAYAK, tanto os voos domésticos quanto os internacionais de ida e volta apresentam queda gradual nos preços ao longo do mês, chegando aos menores valores médios para partidas na semana do dia 27 de julho.

“Essa percepção na tendência de queda reforça a importância de acompanhar a evolução dos preços e manter flexibilidade nas datas sempre que possível, estratégia que pode fazer toda a diferença durante a alta temporada”, diz Carolina Montenegro, vice-presidente sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.

Eles estão no hype: do Paraná ao Japão, esses são os destinos em alta para as férias de julho 2026

Algumas cidades brasileiras se destacaram na análise de destinos com maior aumento nas buscas por voos comparado com julho do ano passado, como Foz do Iguaçu, Natal, São Paulo e Goiânia. Os dados também apontam um crescimento interessante na procura por alguns destinos internacionais em comparação com julho de 2025. Cancún registrou o maior aumento nas buscas por voo entre os destinos de fora, seguido por Buenos Aires, Madri e Santiago.

Destinos em alta para voos de ida e volta, em classe econômica, em julho de 2026:

Foz do Iguaçu

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +57%

Preço médio do voo: R$ 1.507

Cancún

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +30%

Preço médio do voo: R$ 3.192

Buenos Aires

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +29%

Preço médio do voo: R$ 2.023

Natal

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +24%

Preço médio do voo: R$ 1.603

Madri

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +20%

Preço médio do voo: R$ 7.027

Santiago

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +18%

Preço médio do voo: R$ 1.994

São Paulo

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +14%

Preço médio do voo: R$ 1.067

Punta Cana

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +13%

Preço médio do voo: R$ 3.127

Goiânia

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +13%

Preço médio do voo: R$ 1.166

Tóquio

Aumento nas buscas de voos julho 2026 vs 2025: +13%

Preço médio do voo: R$ 9.972

Estratégia é a chave, e o KAYAK oferece ferramentas que ajudam o viajante a tomar decisões mais inteligentes

Entre elas está o guia de Rotas aéreas com os melhores preços, no qual o buscador atualiza mensalmente as rotas aéreas com os menores preços médios para voos de ida e volta, partindo de diferentes cidades de todas as regiões do Brasil. Já o Pergunte à IA é a ferramenta que permite conversar diretamente com a inteligência artificial do KAYAK para planejar viagens de maneira simples e personalizada, com resultados atualizados em tempo real para voos, hotéis e aluguel de carros durante a conversa.

Metodologia

A metodologia completa está disponível na página do relatório.



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KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é um buscador de viagens com mais de 10 anos de atuação no Brasil. Com bilhões de buscas em sua plataforma, ajudam as pessoas a encontrarem voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias. O aplicativo do KAYAK visa facilitar o planejamento de viagens em iOS e Android.



Para mais informações, basta acessar KAYAK.com.br