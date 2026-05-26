Octaprice projeta expansão após crescimento acelerado

A Octaprice, plataforma de inteligência de mercado voltada ao varejo digital, alcançou R$ 1 milhão de faturamento em menos de seis meses de operação no Brasil. O resultado expressivo reflete a combinação de uma demanda crescente por monitoramento automatizado de preços e a experiência da equipe em desenvolver tecnologia preparada para grandes operações do varejo digital.



A plataforma, que oferece ambientes customizados para cada cliente, coletando dados de múltiplos marketplaces e e-commerces de forma contínua, já monitora mais de 40 milhões de anúncios e chega a processar diariamente 160 mil produtos para um único cliente, ampliando em até 13 vezes a visibilidade de anúncios por produto se comparado a soluções com monitoramento limitado de 3 ou 5 anúncios.

De acordo com William Valle, CEO da empresa, o crescimento acelerado se deu pela combinação de necessidade de mercado, experiência da equipe e solução automatizada com IA oferecida pela Octaprice. “O mercado está muito carente e fabricantes precisam resolver o problema que atendemos: monitoramento automatizado e completo de seus produtos no varejo digital. Mesmo com pouco tempo de mercado, contamos com uma equipe experiente que traz know-how internacional”, afirma.



O executivo explica que a solução cruza dados de anúncios, seja de marketplaces ou ecommerces, com regras de Preço Mínimo Anunciado (PMA) definidas pelas marcas, garantindo estabilidade na coleta, acuracidade no product matching e automação em larga escala. “A Octaprice nasceu com o uso de IA como motor principal. Por isso conseguimos monitorar milhares de SKUs para um único cliente, assumindo responsabilidade total no processo de identificação de anúncios e entregando dados já processados e deduplicados por SKU”.



Um case citado por William Valle mostra o impacto da solução: um dos fabricantes líderes no segmento de suplementos reduziu, em 60 dias, o número de anúncios abaixo do PMA de 4.251 para 2.807, uma queda de quase 35% em apenas 2 meses. “Com isso, o preço médio da marca no mercado aumentou 3,54 pontos percentuais no período, reforçando a percepção de valor e competitividade”, destaca.



Cenário brasileiro e maturidade do mercado

O Brasil ainda está em processo de amadurecimento no uso de tecnologias de monitoramento de preços. Segundo um relatório da Zucchetti Brasil em parceria com a Central do Varejo, apenas 59% das varejistas integraram soluções baseadas em inteligência artificial à rotina. No entanto, 87% relatam ganhos de eficiência com a adoção. Apesar disso, o país ainda está atrás de mercados como Estados Unidos e Europa Ocidental, onde o monitoramento de preços e canais já é parte central da estratégia comercial.



O executivo destaca o papel da Octaprice na educação do mercado brasileiro. “Boa parte dos nossos esforços de marketing está focada em mostrar ao fabricante brasileiro algo que já é bem estabelecido lá fora: existe ROI direto em ter um monitoramento completo e automatizado. Nossa liderança já atuou em mercados mais maduros e agora traz essa experiência para o Brasil”, afirma.



Projeções e expansão

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A Octaprice se posiciona como plataforma de inteligência de mercado especializada em fabricantes, com foco em monitoramento de PMA e controle de canais digitais. Embora já atue com empresas de grande porte, a plataforma planeja expandir ainda mais seus processos de automação para acelerar a implementação de novos clientes. “Também queremos expandir para o mercado norte-americano e consolidar a ferramenta no Brasil como referência em governança de preços”, afirma o CEO da Octaprice.



Após ter obtido ROI de quase 20 vezes com a participação em eventos da indústria, a empresa pretende investir em novos segmentos com o objetivo de ampliar a presença junto a fabricantes e consolidar a Octaprice como novo player de inteligência para o varejo digital.



Um levantamento da Fortune Business Insights estima que o uso de inteligência artificial no varejo possa gerar faturamento de USD 16,54 bilhões em 2026, com projeções de atingir USD 105,88 bilhões até 2034. Nesse cenário, William Valle analisa que o futuro do setor será marcado por maior adoção de automação e IA, aumento da complexidade dos canais digitais e pressão crescente por governança de preços.



“O que diferencia as empresas mais maduras é a capacidade de operar com dados e automação. No Brasil ainda existe uma lacuna, e quem estruturar inteligência de mercado com tecnologia tende a ganhar eficiência, proteger margem e manter consistência de marca”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://www.octaprice.com