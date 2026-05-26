Empresas ampliam ações de diversidade e inclusão

Realizada com 224 organizações brasileiras, a edição 2024/2025 da Pesquisa Ethos/Época sobre Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), do Instituto Ethos, revela que as iniciativas de DEI vêm ganhando espaço nas estratégias corporativas e deixando de ser tratadas apenas como ações de responsabilidade social.

De acordo com o levantamento, houve avanço nas iniciativas de recrutamento e inclusão profissional: a participação de mulheres nos programas passou de 55,88% em 2024 para 59,38% em 2025; entre pessoas com deficiência, o índice subiu de 67,16% para 69,20%; e, no grupo de profissionais com mais de 45 anos, o crescimento foi de 32,35% para 34,38%. As informações foram divulgadas pelo GIFE.

Diante desse cenário, Bruno Brambila, gestor comercial da Meet Call, destaca que a diversidade nas empresas brasileiras vai além de uma pauta institucional, sendo um elemento fundamental para a construção de ambientes mais justos, humanos e com oportunidades reais para todos.

Segundo o executivo, equipes diversas fortalecem a cultura organizacional, ampliam a troca de experiências e contribuem diretamente para a inovação e a qualidade no atendimento. Na avaliação do especialista, a presença de diferentes perspectivas dentro das organizações enriquece os debates, estimula o surgimento de novas ideias e amplia a capacidade de desenvolver soluções mais criativas e eficientes.

“Esse ambiente colaborativo contribui não apenas para melhorar os resultados da empresa, mas também para fortalecer a cultura organizacional e o desenvolvimento das pessoas”, enfatiza.

Bruno Brambila reforça ainda que a diversidade no ambiente corporativo desempenha um papel estratégico para as empresas, já que profissionais com diferentes vivências, visões e realidades contribuem diretamente para a inovação e para uma tomada de decisão mais assertiva.

“Valorizar pessoas sem distinção de cor, classe social, gênero, religião ou orientação sexual é parte fundamental da construção de empresas mais preparadas para os desafios atuais e futuros”, acrescenta.

Ações voltadas à inclusão e ao respeito

Entre as ações de diversidade e inclusão promovidas atualmente pela Meet Call, Bruno Brambila destaca iniciativas voltadas à construção de um ambiente mais humano, respeitoso e acolhedor para todos os colaboradores. “A empresa acredita que a pluralidade de ideias, histórias e vivências fortalece a cultura organizacional e contribui diretamente para melhores resultados e inovação”, pontua.

Entre as principais iniciativas estão a valorização da diversidade nos processos de contratação, o incentivo ao respeito às diferenças no ambiente corporativo e a promoção de uma cultura baseada na inclusão e na igualdade de oportunidades.

“A Meet Call também reforça constantemente seu compromisso com a representatividade e o combate a qualquer forma de preconceito ou discriminação”, afirma.

Além disso, a empresa promove ações contínuas de conscientização e engajamento dos colaboradores em relação à diversidade e inclusão. Entre as iniciativas estão publicações nas redes sociais sobre temas de conscientização, divulgação da política de diversidade da companhia e ações em datas comemorativas, incentivando integração, respeito e valorização das diferenças no ambiente corporativo.

“Essas ações contribuem para fortalecer a cultura organizacional e incentivar um ambiente cada vez mais acolhedor, participativo e respeitoso para todos os funcionários”, analisa o gestor comercial.

Diversidade refletida nos processos seletivos

Na Meet Call, os processos de recrutamento e seleção são conduzidos com foco na inclusão e na valorização da diversidade, conforme explica o executivo. A empresa busca garantir oportunidades para diferentes perfis profissionais, promovendo um ambiente mais representativo e alinhado à realidade da sociedade brasileira.

“Atualmente, mais de 75% do quadro de colaboradores é composto por mulheres, cerca de 50% por pessoas negras e aproximadamente 10% por pessoas LGBTQIAPN+. Esses números refletem o compromisso da empresa em construir equipes diversas, incentivando a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças dentro do ambiente corporativo”, detalha.

Para os próximos anos, a Meet Call pretende fortalecer ainda mais as ações de conscientização, ampliar as iniciativas de inclusão e continuar promovendo oportunidades para diferentes perfis profissionais.

Além disso, o executivo destaca que a marca busca aprimorar continuamente suas políticas internas, ampliar os debates sobre respeito e inclusão, desenvolver ações de engajamento com os colaboradores e fortalecer um ambiente cada vez mais acolhedor, seguro e representativo para todos. “A Meet Call pretende seguir incentivando a diversidade em seus processos seletivos e no desenvolvimento de lideranças internas”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: www.meetcall.com.br