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TOTVS realiza evento online sobre carreira feminina em tech

Evento gratuito acontece dia 10 de junho, às 19h, e reúne profissionais da TOTVS para discutir trajetórias e possibilidades para mulheres na área de tecnologia

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Repórter
26/05/2026 14:47

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TOTVS realiza evento online sobre carreira feminina em tech
TOTVS realiza evento online sobre carreira feminina em tech crédito: Shutterstock

Com o objetivo de ampliar o protagonismo feminino na tecnologia e falar sobre carreira, trajetórias e oportunidades no setor, a TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, promove o evento online e gratuito “Mulheres em Tech: Carreira, desafios e oportunidades”, no dia 10 de junho, às 19h.

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A programação conta com palestras de Cibele Collore, assistente executiva de produtos e engenharia na RD Station, operação da TOTVS, que abordará a “Síndrome da Impostora”, tema recorrente na trajetória de muitas profissionais; e Vanessa Melo, engenheira de software sênior na TOTVS, que falará sobre “Arquitetura orientada a eventos na prática: Escalando bilhões de eventos”.

Para encerrar o evento, Fabiane Nardon, diretora de inteligência de dados da TOTVS, participa de um bate-papo sobre sua trajetória e os aprendizados de uma carreira construída na área de tecnologia. “A minha trajetória foi construída com muito trabalho, mas também com o apoio de pessoas que acreditaram no meu potencial. Quero compartilhar isso com outras mulheres que estão trilhando esse caminho, porque quanto mais referências tivermos, mais fácil fica para a próxima geração avançar. A tecnologia precisa de mais mulheres, e a TOTVS quer ser o lugar onde elas constroem suas carreiras”, afirma Fabiane.

O evento será transmitido ao vivo e é gratuito e aberto para desenvolvedoras, engenheiras de software e de dados, profissionais de inteligência artificial e todas as mulheres que atuam ou desejam ingressar na área de tecnologia.

Serviço:

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Evento: Mulheres em Tech: Carreira, desafios e oportunidades
Data: 10 de junho de 2026
Horário: 19h
Formato: online e gratuito
Inscrições e informações: https://talentos.totvs.com.br/evento-mulheres-em-tech-totvs?

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