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Leandro Karnal debate IA na saúde em evento no Rio

Encontro da Rede Total Care reuniu cerca de 300 médicos e especialistas para discutir tecnologia, inteligência artificial e os desafios do cuidado humanizado na medicina

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26/05/2026 14:03

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Leandro Karnal debate IA na saúde em evento no Rio
Leandro Karnal debate IA na saúde em evento no Rio crédito: PATRICK ROCHA
O filósofo e historiador Leandro Karnal foi o convidado da edição da Conexão Total Care, realizada no dia 14 de maio, no Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca. O encontro reuniu cerca de 300 cirurgiões, médicos do corpo clínico e parceiros da Rede Total Care para discutir os impactos da tecnologia e da inteligência artificial na saúde.

Durante a palestra, Karnal destacou que, em um cenário de avanços acelerados da inteligência artificial, “o diferencial continuará sendo aquilo que é exclusivamente humano”.

Ao abordar marcos históricos da medicina, da erradicação da varíola às conquistas mais recentes da ciência, o filósofo afirmou que a IA pode ampliar a capacidade técnica e operacional da medicina, mas não substituir a sensibilidade humana no cuidado aos pacientes.

“A Amil não tem vocação para ser apenas uma seguradora. Queremos estar junto das pessoas nos momentos de dor e também nos momentos de felicidade. Hoje muita gente pergunta qual é o próximo passo da companhia. E o que eu desejo é simples: cuidar cada vez melhor”, destacou o presidente do Conselho do Grupo Amil, José Seripieri Junior, na abertura do encontro.

O CEO da Rede Total Care, braço hospitalar do Grupo Amil, Anderson Nascimento, pontuou que a tecnologia só gera impacto real quando está conectada à experiência assistencial e à segurança do paciente.

“Utilizamos ferramentas de inteligência artificial capazes de reunir informações de diferentes canais de atendimento e transformar esses dados em ações concretas de melhoria. Isso mudou completamente nossa capacidade de resposta, porque lidamos com múltiplos canais simultaneamente. Conseguimos identificar gargalos, acelerar soluções e aumentar a segurança dos processos”, ressalta.

O encontro também abordou temas como qualidade assistencial, inovação, medicina baseada em evidências e padronização de processos. Entre os destaques apresentados esteve o trabalho desenvolvido pelo Centro Edson Bueno, referência em inovação e tecnologia em saúde no Grupo Amil.

Nos últimos dois anos, a Rede Total Care recebeu investimentos de R$ 300 milhões voltados à modernização da infraestrutura hospitalar, incorporação de novas tecnologias e aprimoramento dos fluxos assistenciais.


Website: https://institucional.amil.com.br/

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