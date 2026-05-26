Leandro Karnal debate IA na saúde em evento no Rio

O filósofo e historiador Leandro Karnal foi o convidado da edição da Conexão Total Care, realizada no dia 14 de maio, no Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca. O encontro reuniu cerca de 300 cirurgiões, médicos do corpo clínico e parceiros da Rede Total Care para discutir os impactos da tecnologia e da inteligência artificial na saúde.



Durante a palestra, Karnal destacou que, em um cenário de avanços acelerados da inteligência artificial, “o diferencial continuará sendo aquilo que é exclusivamente humano”.



Ao abordar marcos históricos da medicina, da erradicação da varíola às conquistas mais recentes da ciência, o filósofo afirmou que a IA pode ampliar a capacidade técnica e operacional da medicina, mas não substituir a sensibilidade humana no cuidado aos pacientes.



“A Amil não tem vocação para ser apenas uma seguradora. Queremos estar junto das pessoas nos momentos de dor e também nos momentos de felicidade. Hoje muita gente pergunta qual é o próximo passo da companhia. E o que eu desejo é simples: cuidar cada vez melhor”, destacou o presidente do Conselho do Grupo Amil, José Seripieri Junior, na abertura do encontro.



O CEO da Rede Total Care, braço hospitalar do Grupo Amil, Anderson Nascimento, pontuou que a tecnologia só gera impacto real quando está conectada à experiência assistencial e à segurança do paciente.



“Utilizamos ferramentas de inteligência artificial capazes de reunir informações de diferentes canais de atendimento e transformar esses dados em ações concretas de melhoria. Isso mudou completamente nossa capacidade de resposta, porque lidamos com múltiplos canais simultaneamente. Conseguimos identificar gargalos, acelerar soluções e aumentar a segurança dos processos”, ressalta.



O encontro também abordou temas como qualidade assistencial, inovação, medicina baseada em evidências e padronização de processos. Entre os destaques apresentados esteve o trabalho desenvolvido pelo Centro Edson Bueno, referência em inovação e tecnologia em saúde no Grupo Amil.



Nos últimos dois anos, a Rede Total Care recebeu investimentos de R$ 300 milhões voltados à modernização da infraestrutura hospitalar, incorporação de novas tecnologias e aprimoramento dos fluxos assistenciais.