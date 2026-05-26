Escovas técnicas integram protocolos de limpeza hospitalar

A prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) é uma das prioridades do sistema de saúde brasileiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou em 2026 o Programa Nacional de Prevenção e Controle de IRAS e Resistência Microbiana (PNPCIRAS 2026-2030), que estabelece metas nacionais para o controle de infecções em serviços de saúde, reforçando a higienização de equipamentos e superfícies como eixo central das estratégias preventivas.

Comadres, papagaios, utensílios de uso continuado e equipamentos de suporte clínico exigem limpeza regular com instrumentos adequados às suas geometrias. Segundo as normas da Anvisa para limpeza hospitalar, equipamentos e materiais de uso em serviços de saúde devem ser higienizados com técnicas e ferramentas compatíveis com cada superfície, prevenindo o acúmulo de resíduos orgânicos que favorecem a proliferação microbiana.



As escovas para hospitais são desenvolvidas para atender a essas demandas, com modelos específicos para comadres, papagaios e outros utensílios hospitalares, fabricados com cerdas de nylon, arame galvanizado e hastes em alumínio ou materiais resistentes a agentes desinfetantes.

A seleção de escovas compatíveis com os protocolos de desinfecção hospitalar é fator relevante para a eficácia do processo de limpeza. Instrumentos com cerdas inadequadas ao tipo de superfície ou materiais suscetíveis à degradação por produtos químicos comprometem a rotina de higienização e podem representar risco aos pacientes e profissionais de saúde.

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Para Jefferson Weinberger, diretor comercial na Weinberger, “a escolha correta dos instrumentos de limpeza é tão importante quanto o produto utilizado — escovas com formato e resistência inadequados resultam em limpeza insuficiente, independentemente do protocolo adotado”.



Com o PNPCIRAS 2026-2030 em vigor e a fiscalização sanitária em expansão, a adequação das ferramentas de higienização tende a ganhar maior atenção nos processos de acreditação e auditoria dos serviços de saúde no Brasil.