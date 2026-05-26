Monitoramento climático ajuda empresas em ondas de frio

Com a aproximação do inverno e o aumento da ocorrência de ondas de frio em diferentes regiões do Brasil, cresce também a preocupação de empresas e gestores com os impactos operacionais causados por quedas bruscas de temperatura, geadas, neblina e alterações climáticas severas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), episódios de frio intenso têm provocado mudanças significativas nas condições ambientais em diferentes estados brasileiros, afetando setores como agronegócio, logística, energia, infraestrutura e gestão pública.

Nesse cenário, o monitoramento climático em tempo real tem ganhado importância estratégica para operações sensíveis às variações ambientais. Sensores meteorológicos, estações automáticas e plataformas digitais permitem acompanhar condições climáticas com maior precisão, auxiliando empresas na antecipação de riscos e na tomada de decisão durante períodos de frio intenso.

De acordo com Rodnei Miotto, diretor-executivo da RoMiotto Indústria e Comércio de Instrumentos de Medição, o aumento da intensidade e da frequência de eventos climáticos extremos ampliou a necessidade de monitoramento contínuo em operações críticas.

“As ondas de frio no Brasil têm se tornado mais frequentes e intensas, trazendo riscos significativos para setores estratégicos. No agronegócio, por exemplo, geadas podem comprometer lavouras inteiras; na logística, a neblina afeta a segurança viária; na energia, há maior demanda de consumo e risco de falhas em sistemas”, afirma.

Segundo o especialista, o custo da reação diante de um evento climático severo costuma ser superior ao investimento em prevenção e monitoramento.

“As empresas perceberam que o custo da reatividade é muito superior ao custo da prevenção tecnológica. Esse cenário exige que empresas estejam preparadas para reagir rapidamente, e o monitoramento climático é a ferramenta essencial para reduzir vulnerabilidades e proteger operações críticas”, destaca Miotto.

O monitoramento climático durante períodos de frio intenso envolve o acompanhamento contínuo de diferentes variáveis ambientais. Temperatura do ar e do solo, umidade relativa, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica e ocorrência de geadas estão entre os principais parâmetros utilizados na análise das condições meteorológicas.

Segundo informações da Organização Meteorológica Mundial (WMO), o acompanhamento integrado dessas variáveis é fundamental para melhorar a capacidade de previsão e resposta diante de eventos climáticos extremos.

De acordo com Miotto, essas medições permitem construir cenários de vulnerabilidade e aumentar a previsibilidade operacional.

“O monitoramento climático permite que gestores construam um histórico de vulnerabilidade, antecipem cenários adversos e adotem medidas preventivas. Com dados em tempo real, é possível ajustar cronogramas de transporte, proteger cultivos agrícolas, reforçar sistemas de energia e planejar ações emergenciais”, explica.

Na prática, o uso de dados meteorológicos em tempo real permite que diferentes setores adotem medidas preventivas antes que os impactos das condições climáticas se concretizem. No agronegócio, por exemplo, informações sobre queda brusca de temperatura podem auxiliar produtores na ativação de sistemas de proteção contra geadas. Na logística, o acompanhamento das condições ambientais contribui para ajustes de rotas e planejamento de operações em cenários de baixa visibilidade.

Já no setor de energia, dados climáticos são utilizados para reforçar estratégias operacionais e apoiar o gerenciamento de redes diante de períodos de maior demanda ou instabilidade climática.

“A informação qualificada transforma o clima em um aliado estratégico, e não apenas em um fator de risco”, pontua Miotto.

Outro ponto importante está relacionado à emissão de alertas preventivos. Sensores meteorológicos e estações automáticas realizam medições contínuas e enviam informações para plataformas integradas de monitoramento, permitindo identificar rapidamente alterações nas condições ambientais.

Segundo o especialista, essa integração possibilita respostas mais rápidas diante de eventos críticos.

“Com esses alertas, empresas podem agir de forma preventiva, protegendo ativos, equipes e operações antes que o impacto se concretize”, frisa ele.

Além da coleta de dados, a integração entre sensores, softwares analíticos e plataformas digitais tem ampliado a capacidade de interpretação das informações meteorológicas. Sistemas integrados permitem transformar medições ambientais em relatórios, alertas e análises utilizadas no apoio à tomada de decisão.

“O sensor isolado é apenas um termômetro. A verdadeira inteligência está na integração. Quando os dados do sensor fluem para uma plataforma digital, eles são processados em modelos analíticos que mostram tendências”, sintetiza Miotto.

Segundo o executivo, a integração tecnológica também melhora a comunicação entre equipes e amplia a capacidade de resposta das operações diante de eventos climáticos severos.

“A integração garante que os dados coletados sejam transformados em informações úteis e acionáveis. Sensores captam variáveis ambientais, softwares processam e analisam os dados, e plataformas digitais disponibilizam relatórios e alertas em tempo real”, sustenta.

A diferença entre sistemas profissionais e soluções mais simples também se torna mais evidente em períodos de frio intenso. Enquanto equipamentos básicos costumam oferecer leituras pontuais e limitadas, sistemas profissionais trabalham com sensores de maior precisão, transmissão contínua de dados e integração entre diferentes tecnologias.

Segundo Miotto, a robustez dessas soluções é fundamental em operações críticas. “Soluções simples podem servir para acompanhamento básico, mas os sistemas profissionais são projetados para antecipar riscos, apoiar decisões estratégicas e proteger operações críticas, especialmente em períodos de frio intenso e eventos climáticos severos”, conclui.

Nesse cenário, o monitoramento climático integrado tem se consolidado como uma ferramenta importante para ampliar a previsibilidade operacional, reduzir riscos e apoiar decisões estratégicas em diferentes setores da economia.

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