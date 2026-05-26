Brindes corporativos ampliam networking em eventos

Feiras, congressos e encontros de negócios são ambientes utilizados por empresas para ampliar contatos, apresentar produtos e criar oportunidades comerciais. Segundo relatório do Sebrae sobre calendário de eventos, esses espaços podem gerar visibilidade, networking, acesso a tendências, inovação e oportunidades para micro e pequenas empresas em diferentes segmentos.

Em ambientes corporativos como feiras, congressos e eventos de relacionamento, a troca de brindes é uma prática presente em ações institucionais e comerciais. Esses materiais podem ser utilizados como apoio ao primeiro contato entre empresas, visitantes, potenciais clientes e parceiros. Quando associados à identidade visual da marca, os itens também passam a integrar a comunicação realizada durante o evento.

Em muitos casos, o brinde representa o primeiro contato físico entre a marca e o potencial cliente ou parceiro. Essa interação inicial pode abrir espaço para conversas comerciais, troca de contatos e apresentação de produtos ou serviços. Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, “um brinde entregue em um evento pode funcionar como ponto de partida para uma conversa, principalmente quando o item tem utilidade e relação com o perfil do público”.

Após o evento, o brinde pode continuar presente na rotina do visitante, seja no ambiente de trabalho, em casa ou em deslocamentos. Itens como canecas, cadernos, squeezes e blocos de anotações são utilizados em diferentes contextos e podem manter a identidade visual da empresa em circulação. Pereira afirma que “quando o visitante leva um item útil para o escritório ou para casa, a marca permanece associada à experiência vivida no evento”.

A escolha dos brindes varia conforme o tipo de ocasião, o perfil dos participantes e o objetivo da ação. Em feiras abertas ao público, empresas costumam optar por itens funcionais e de distribuição ampla, enquanto eventos fechados ou encontros B2B podem envolver produtos com apresentação mais elaborada. “A definição do brinde precisa considerar o ambiente, o público e o tipo de relacionamento que a empresa deseja construir naquele momento”, explica Pereira.

A personalização também pode ser utilizada para comunicar atributos institucionais. Materiais, cores, formatos e acabamentos ajudam a conectar o produto à mensagem da campanha ou ao posicionamento da empresa. Em ações voltadas à sustentabilidade, por exemplo, ecobags, garrafas reutilizáveis e cadernos produzidos com materiais reciclados podem ser incluídos na estratégia.

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Quando inseridos em ações de lançamento, relacionamento com imprensa ou eventos com influenciadores, os brindes também podem compor a experiência de apresentação da marca. Nesses casos, o item distribuído acompanha a identidade visual da campanha e pode aparecer em registros fotográficos, conteúdos digitais e materiais de divulgação. “Um bom brinde não é apenas um presente. É uma ferramenta de marketing silenciosa, que continua trabalhando pela marca mesmo depois que o evento termina”, avalia o executivo.