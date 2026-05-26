Planejar a própria despedida cresce entre os brasileiros

Organizar previamente detalhes relacionados à própria cerimônia tem se tornado mais comum entre as famílias brasileiras. Embora o assunto ainda seja cercado por resistência, especialistas observam uma mudança gradual na forma como o tema vem sendo tratado, principalmente pela busca por mais organização e menos impactos emocionais em momentos delicados.

Uma pesquisa da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), em parceria com o Datafolha, mostra que 82% dos brasileiros consideram importante se planejar financeiramente para situações futuras.

O cenário acompanha uma tendência observada no mercado global. Segundo levantamento da Kings Research?, o setor de serviços funerários deve registrar crescimento nos próximos anos, impulsionado pela procura por serviços personalizados e planejamento antecipado.

De acordo com Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, empresa especializada no segmento de assistência familiar e funeral, a procura por esse tipo de organização está ligada a um novo comportamento das famílias e também às mudanças observadas no próprio setor.

“Hoje, as funerárias evoluíram para processos mais transparentes e um posicionamento mais acolhedor, possibilitando uma despedida mais personalizada e única, sendo possível escolher o tipo de cerimônia e outros detalhes do cerimonial”, afirma.

Segundo o executivo, o planejamento antecipado também pode reduzir o desgaste emocional e financeiro enfrentado pelos familiares. “É um gesto de cuidado e amor com quem fica, pois possibilita que a pessoa se concentre em viver o luto, sem precisar ocupar seu tempo com processos burocráticos”, explica o CEO do Grupo Riopae.

“A frequência cada vez maior de pedidos por músicas, ornamentações e homenagens personalizadas fez o Grupo Riopae perceber uma demanda crescente por cerimônias mais personalizadas entre as famílias atendidas.”

“Fazer um cerimonial que honre a trajetória de quem partiu é um gesto de amor e respeito com toda a história vivida, pois cada detalhe na cerimônia trará à memória momentos únicos. Desde a ornamentação até a música de fundo, tudo pode ser personalizado de acordo com os desejos da família”, diz Vinícius Chaves de Mello.

Além da personalização, o Grupo Riopae também passou a investir em processos mais simplificados e serviços voltados ao acolhimento dos familiares. “Com transparência na comunicação, processos mais simplificados, cuidado com as etapas burocráticas e oferta de serviços personalizados e exclusivos, que permitem manter viva a lembrança de quem partiu”, afirma.

Uma reportagem publicada pela Tribuna de Minas aponta que o planejamento de rituais de despedida tem crescido entre pessoas que desejam deixar orientações previamente definidas para familiares. Outro fator relacionado a esse movimento é o aumento na contratação de serviços de proteção financeira. Dados divulgados pelo InfoMoney? mostram que seguros de vida, assistência funeral e coberturas para doenças graves cresceram 15% em 2024.

Para Vinícius Chaves de Mello, tratar o assunto com mais naturalidade pode ajudar a reduzir o tabu em torno do tema. “Superar requer iniciativas mais explicativas sobre o assunto e mais naturalidade para tratar esse momento nas conversas no dia a dia, pois esse é um processo natural da vida que chega para todos”, conclui o CEO do Grupo Riopae.

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Para saber mais, basta acessar o site do Grupo Riopae.