Larimar se posiciona na SIMA como referência para investimentos imobiliários internacionais

A Larimar City & Resort, cidade inteligente que está sendo desenvolvida na República Dominicana pela empresa espanhola CLERHP, concluiu com sucesso sua participação na SIMA 2026, recebendo uma resposta excepcional do público profissional e reforçando sua posição como um dos projetos imobiliários internacionais mais promissores do mercado.

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Larimar booth at SIMA 2026

Durante o evento em Madri, a Larimar atraiu a atenção de operadores imobiliários, investidores, redes de vendas e potenciais compradores interessados ??em um modelo de investimento que combina desenvolvimento urbano, segurança jurídica e uma estratégia focada na valorização e rentabilidade do ativo.

A tecnologia também desempenhou um papel fundamental no espaço de exposição da Larimar. Através de uma experiência imersiva de realidade virtual, os visitantes foram transportados para Punta Cana, onde puderam explorar o planejamento urbano da cidade, as vistas panorâmicas e as principais comodidades, gerando um forte impacto tanto no público profissional quanto no geral.

A agenda da empresa durante a SIMA incluiu reuniões comerciais e institucionais que destacaram a evolução do projeto e a crescente demanda por ativos imobiliários internacionais apoiados por estruturas corporativas sólidas.

Nesse contexto, Alberto Muñoz, diretor comercial da Larimar City & Resort, afirmou que “há uma demanda crescente por produtos imobiliários capazes de oferecer rentabilidade, segurança e uma visão de longo prazo”. Enquanto isso, José Joaquín Alonso, Diretor de Vendas Externas, enfatizou o potencial da República Dominicana como um mercado estratégico para investimentos imobiliários internacionais e o valor agregado proporcionado pelo apoio de uma empresa de capital aberto como a CLERHP.

A participação da empresa foi concluída com uma apresentação de Juan Andrés Romero, Presidente da CLERHP e CEO da Larimar City & Resort, no auditório do SIMA, onde ele discutiu as atuais oportunidades de investimento internacional ligadas ao setor imobiliário e o modelo de desenvolvimento da Larimar.

Além de sua atividade institucional durante a feira, a empresa realizou reuniões privadas com investidores, acionistas, colaboradores e fornecedores internacionais, avançando com novas parcerias estratégicas que serão anunciadas progressivamente. A presença da Larimar em Madri também gerou significativo interesse da mídia, com mais de uma dezena de pedidos de entrevistas feitos aos executivos da empresa ao longo do evento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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MACARENA PERONA, macarena.perona@clerhp.com +1 8096301698