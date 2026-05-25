Rotina de banho passa a incluir cuidados corporais

Consumidores brasileiros têm convertido o banho em um momento de pausa consciente, incorporando sensações táteis, fragrâncias e produtos de formulação avançada. O comportamento vem se intensificando nos últimos anos, impulsionado por um cenário de hiperconectividade e sensação de esgotamento que estimula a busca por experiências que reduzam estímulos externos.

Marcas brasileiras têm reinterpretado o banho a partir de uma lógica sensorial, inspirando?se em práticas ancestrais, como os hammams do Mediterrâneo. A Habibah Home Spa, por exemplo, combina ciência cosmética, ingredientes biomiméticos e experiências olfativas para oferecer um momento de reconexão emocional. Segundo a fundadora Daniela Dib, “O consumidor não busca apenas hidratação ou limpeza; há uma procura crescente por experiências que tragam sensação de conforto emocional e pertencimento”.

Os produtos da empresa apresentam índice de naturalidade próximo a 95%, contendo ativos como óleo de argan, extrato de abacate, romã e vitamina E. Essa composição visa imitar a estrutura natural da pele, proporcionando benefícios além da hidratação tradicional.

A valorização de produtos multifuncionais também aparece em levantamentos setoriais. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), produtos que entregam diferentes benefícios em uma mesma formulação têm despertado a atenção dos consumidores por simplificarem rotinas de cuidados pessoais. No caso de Habibah Home Spa, a proposta de multissensorialidade aparece na combinação entre fragrâncias, texturas e funções de cuidado corporal, como esfoliação, hidratação e higienização.

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O fenômeno também tem repercussões no mercado de cosméticos premium, que registra crescimento ao unir sofisticação, ingredientes naturais e experiências inspiradas em rituais de spa.