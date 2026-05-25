Google Cloud Security Utiliza Plataforma Instruqt para Treinar mais de 150 Profissionais em IA Agentic no Google Next 2026

AMSTERDÃ, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, a plataforma de experiência de prática de produtos utilizada por MongoDB, Elastic, Google e SUSE, anunciou hoje que o Google Cloud Security utilizou a Instruqt para treinar mais de 150 profissionais em recursos de IA Agentic no Google Next 2026. A sessão, denominada Agentic SOC Experience, é uma das maiores sessões práticas de treinamento em IA da Agentic ministradas em uma grande conferência do setor este ano.

Utilizando a Instruqt, os participantes criaram um ambiente dedicado no Google Cloud Vertex AI, construindo seus próprios agentes a partir do zero e explorando os recursos agênticos do Google em ambientes isolados de sandbox, em vez de assistir a demonstrações baseadas em slides.

"No âmbito da IA, a Instruqt é fantástica porque permite a criação de um ambiente Vertex dedicado para cada participante", disse Keith Manville, Engenheiro de Pré-vendas da equipe de atendimento ao cliente do Google Cloud Security, que liderou a sessão. "Os participantes entenderam o que é um agente, quais são as características primitivas que criamos em um agente e como utilizá-las. Todos aprendem de forma diferente. Como a tecnologia é complexa, quem não conhece não sabe onde clicar ou o que fazer. A Instruqt nos ajuda a conduzir o usuário nessa jornada sobre como operar o produto."

Fechando a lacuna na adoção de IA

O workshop reflete uma mudança operacional mais ampla em toda a indústria de software. A IA está criando recursos com mais rapidez do que os clientes conseguem adotar, e a lacuna entre o produto lançado e o produto adotado é onde o pipeline, a retenção e a receita estão sendo perdidos. De acordo com o 2026 State of Developer Adoption Report do SlashData, 92% dos profissionais encontram pelo menos uma dificuldade na adoção do produto, com complexidade tecnológica (26%), desalinhamento da equipe (27%) e conteúdo desatualizado (25%) citado como as principais causas.

"As empresas que vencerem na era da IA não irão simplesmente lançar os melhores produtos. E sim as que que irão ajudar seus clientes a usar os produtos", disse Tyler Crumpler, VP de Marketing da Instruqt. "O Google Cloud Security criou no Google Next um modelo que toda empresa liderada por IA deveria estar criando. Um modelo com clientes em um ambiente real, ferramentas reais, onde eles podem criar algo e voltar ao trabalho. É assim que a adoção, as habilidades e o pipeline funcionam."

Sobre a Instruqt

A Instruqt é a plataforma de experiência de prática de produtos que ajuda as principais empresas de software do mundo a transformar produtos complexos em clientes confiantes. As equipes de marketing, vendas e educação da MongoDB, Elastic, Google, SUSE e outras, contam com a Instruqt para oferecer experiências escaláveis e baseadas em navegador que impulsionam a adoção de produtos, geram pipeline qualificado e aceleram o desenvolvimento de habilidades. Fundada em Amsterdã, a Instruqt é a plataforma de referência para o crescimento liderado por desenvolvedores na era da IA. Saiba mais em instruqt.com.

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Tyler Crumpler, VP de Marketing, Instruqt

tyler@instruqt.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001183872)