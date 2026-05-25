Brindes no PDV integram ações de marketing direto

No cenário competitivo do varejo, chamar a atenção do consumidor no momento da compra é um dos desafios das marcas. É nesse contexto que os brindes no ponto de venda ganham espaço como ferramenta de marketing direto, sendo utilizados em ações voltadas à experiência de compra, relacionamento com o público e incentivo à decisão no ponto de venda.

Uma das estratégias utilizadas é o modelo “compre e ganhe”. Ele funciona como um incentivo imediato: o consumidor compra um produto e recebe outro como brinde. Esse brinde pode ser algo funcional, como um squeeze com a identidade da marca, ou algo simbólico e colecionável, criando uma sensação de recompensa vinculada à campanha.

O impacto do “Compre e Ganhe”

Além de apoiar a decisão de compra, essa estratégia ainda permite que o cliente leve a marca para casa, prolongando o contato com ela no dia a dia.

Ativações no ponto de venda

Outra abordagem utilizada no varejo é a aplicação de brindes em ativações no ponto de venda. Exposições promocionais com brindes visíveis, ações com promotores distribuindo itens personalizados ou sorteios vinculados à compra são exemplos de iniciativas adotadas em lojas físicas.

Em lojas físicas, por exemplo, uma bancada com copos, canetas ou mochilas personalizadas pode integrar a comunicação visual da campanha e complementar outros materiais promocionais utilizados no ponto de venda.

Brindes e engajamento além da compra

Varejistas também utilizam brindes como ferramentas para ampliar o engajamento nas redes sociais. Ao vincular a entrega de um brinde a ações como seguir o perfil da marca, marcar amigos ou postar fotos usando o produto, a empresa amplia os pontos de contato digitais com o consumidor.

Essa estratégia também pode contribuir para a lembrança da marca, uma vez que o consumidor passa a utilizar o brinde no cotidiano e mantém contato com a identidade visual da empresa.

Fidelização e adequação ao orçamento

Os brindes no ponto de venda podem ser adotados por empresas de diferentes tamanhos, conforme orçamento, objetivo da campanha e perfil do público. Pequenas lojas de bairro e grandes redes varejistas podem adaptar a estratégia, escolhendo produtos compatíveis com sua comunicação e com a proposta da ação.

Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, reforça: “Não é o valor monetário do brinde que fideliza o cliente, mas sim o valor simbólico e a utilidade que ele enxerga no item. Um simples chaveiro pode ser tão marcante quanto um presente mais sofisticado, se estiver bem conectado à identidade da marca”.

Integração com campanhas maiores

Os brindes no ponto de venda também podem funcionar como peças complementares a campanhas de marketing mais amplas. Eles podem ser usados para divulgar uma nova coleção, reforçar um slogan, celebrar datas comemorativas ou comunicar causas sociais apoiadas pela marca.

Em ações de fim de ano, por exemplo, são utilizados brindes relacionados ao período, como kits de verão, itens comemorativos ou produtos temáticos. Essa personalização pode ser associada à mensagem da campanha e ao posicionamento definido pela empresa.

Os brindes podem integrar ações de marketing direto no ponto de venda quando aplicados de forma planejada. Nessas iniciativas, os itens funcionam como suporte à comunicação da marca, à experiência de compra e ao relacionamento com o consumidor.

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Para empresas que atuam no varejo, brindes personalizados podem fazer parte de ações voltadas ao contato com o consumidor no momento da decisão de compra, especialmente quando alinhados ao público, ao contexto da campanha e à identidade da marca.