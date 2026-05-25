Augusto Cury faz palestra gratuita sobre futuro sustentável

O psiquiatra mais lido da atualidade no mundo, Augusto Cury, é o patrono da quinta edição do Prêmio Consciência Ambiental / Immensità 2026, e irá proferir a palestra “Planeta Terra, Planeta Mente: como construir o futuro sustentável da humanidade” na cerimônia solene de premiação dos melhores projetos inscritos, que ocorrerá no próximo dia 2 de junho, às 19h, na cidade de São Paulo, em evento que vai reunir mais de 500 empresários, executivos e benfeitores do cenário socioambiental de todo o país, além de o evento ser transmitido ao vivo.

A apresentação integra a programação oficial da cerimônia de premiação e será gratuita, com transmissão ao vivo em formato online para participantes previamente inscritos. Apesar do acesso digital, o número de vagas será limitado, sendo necessário realizar inscrição antecipada por meio de link que será disponibilizado pela organização.

Reconhecido como o autor brasileiro mais lido do século XXI, com obras publicadas em mais de 90 países, Augusto Cury também vem ampliando sua atuação no debate público nacional, incluindo sua condição atual de pré-candidato à Presidência da República, o que reforça a relevância de sua participação em um evento voltado à discussão sobre o futuro da sociedade e do planeta.

A palestra propõe uma reflexão sobre a relação entre comportamento humano, tomada de decisão e sustentabilidade, abordando a necessidade de transformação que vá além das práticas ambientais e alcance a forma como indivíduos, empresas e instituições pensam e atuam diante dos desafios contemporâneos.

A participação de Cury acontece dentro da programação do Prêmio Consciência Ambiental / Immensità, iniciativa que chega à sua quinta edição com o objetivo de reconhecer projetos e ações que promovam impacto positivo na área socioambiental. Ao longo de sua trajetória, o prêmio já destacou mais de 100 iniciativas de todo o Brasil, envolvendo empresas, startups, organizações da sociedade civil e instituições de ensino de todas as regiões do país.

A edição de 2026 também marca um avanço importante na estrutura da premiação, com a presença de padrinhos e madrinhas para cada categoria, reunindo lideranças de diferentes setores. Entre os nomes confirmados estão Aline Khoury, com atuação em projetos socioambientais; Saulo Guerra, diretor da Agência Unesp de Inovação; José Joaquim do Amaral Ferreira, presidente do Conselho da Fundação Vanzolini; além de Mário Cesar Martins de Camargo, presidente eleito do Rotary International, entre outros representantes do ecossistema de inovação, sustentabilidade e impacto social.

Para o idealizador do prêmio, Claudio Moyses, a presença de Augusto Cury reforça a proposta de ampliar o debate sobre sustentabilidade para além das práticas corporativas. “A sustentabilidade não é apenas uma agenda ambiental ou empresarial; ela envolve comportamento, consciência e responsabilidade coletiva. Ter o Dr. Augusto Cury conosco é uma oportunidade de provocar uma reflexão mais profunda sobre o papel de cada um na construção do futuro”, afirma.

Além da palestra, a cerimônia reunirá lideranças empresariais, especialistas e representantes de organizações comprometidas com a agenda ESG, consolidando o evento como espaço de reconhecimento, troca de experiências e fortalecimento de iniciativas sustentáveis no Brasil. O acesso à transmissão online da palestra será gratuito, mediante inscrição prévia. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas clicando aqui.

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Mais informações no site oficial do prêmio: www.conscienciaambiental.com