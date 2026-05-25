Edital do Concurso CBM AL é publicado com 172 vagas

O edital do CBM AL para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) e ao Curso de Formação de Praças (CFP) foi publicado no Diário Oficial de Alagoas em 22 de maio de 2026, sob responsabilidade da SEPLAG/AL e organização do Cebraspe.

O concurso oferece 22 vagas imediatas para Oficiais, 105 para Praças Combatentes e 45 para Praças de Motomecanização, todas em dedicação integral, além de amplo cadastro de reserva e reserva de 20% das oportunidades para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.

Com provas objetivas e discursivas marcadas para 11 de outubro de 2026, o concurso CBM AL terá inscrições entre 16 de junho e 21 de julho, com taxa de R$ 150, e etapas que incluem teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica, investigação social e exame toxicológico, seguindo as normas da carreira militar estadual.



Inscrições CBM AL iniciam no mês de junho



As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM AL) deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Cebraspe, entre os dias 16 de junho e 21 de julho de 2026. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 150. O edital permite até duas inscrições por CPF, desde que destinadas a cargos diferentes e sem coincidência nos horários de aplicação das provas.

O pagamento da taxa deverá ser efetuado até 23 de julho de 2026, por meio de boleto bancário gerado no sistema de inscrição. O documento poderá ser quitado em bancos, casas lotéricas e agências dos Correios. O edital não prevê pagamento via Pix ou transferência bancária. A confirmação da inscrição ocorrerá somente após a compensação do pagamento ou o deferimento do pedido de isenção.

O certame também prevê isenção total da taxa para candidatos que se enquadrem em critérios específicos, como desempregados, inscritos em programas de assistência social, doadores de sangue, trabalhadores com renda de até um salário mínimo, doadores de medula óssea, convocados pela Justiça Eleitoral de Alagoas e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para solicitar o benefício, será necessário encaminhar a documentação comprobatória por upload no sistema entre 16 e 25 de junho de 2026.



Remuneração e benefícios



O concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM AL) oferece remunerações escalonadas durante o período de formação, com aumento significativo após a conclusão dos cursos e ingresso efetivo na carreira militar.

Para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), o candidato aprovado ingressará na graduação de Cadete, recebendo remuneração progressiva ao longo dos três anos de formação. Após a conclusão do curso, o militar será declarado Aspirante a Oficial Bombeiro Militar, passando a receber vencimentos superiores a R$ 11 mil.

Os valores previstos para a carreira de Oficial de Estado-Maior:

Cadete – 1º ano: R$ 3.874,43

Cadete – 2º ano: R$ 4.163,78

Cadete – 3º ano: R$ 4.716,51

Aspirante a Oficial: R$ 11.563,77



Já para as vagas destinadas às Praças, referentes ao Curso de Formação de Praças (CFP), o candidato iniciará a formação na condição de Aluno-Soldado. Após a conclusão do curso, haverá promoção ao cargo de Soldado Bombeiro Militar, com remuneração superior ao dobro do valor pago durante a etapa de formação.

Os valores informados no edital são os seguintes:

Aluno-Soldado: R$ 2.354,67

Soldado Bombeiro Militar: R$ 6.067,53



O edital não apresenta detalhes sobre benefícios adicionais, como auxílios ou gratificações específicas. Entretanto, destaca que os aprovados estarão submetidos ao regime jurídico da carreira militar estadual, com direito às vantagens previstas na legislação aplicável aos militares de Alagoas.



A carreira no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas



A carreira no CBM AL, tanto para Oficiais quanto para Praças, é estruturada sobre regime militar estadual, com dedicação integral, exigindo disponibilidade para atuação operacional, administrativa e em defesa civil em qualquer organização do Corpo de Bombeiros no estado de Alagoas, respeitado o tempo mínimo de permanência na unidade antes de movimentações internas.

Os requisitos básicos incluem aprovação em todas as fases do concurso, idade entre 18 e 30 anos na forma prevista, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, ensino médio completo e CNH compatível com o cargo, além de conduta ilibada, bons antecedentes e aptidões física, médica e psicológica compatíveis com o exercício das atribuições de bombeiro militar.

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Em termos de lotação, os aprovados poderão ser designados para unidades operacionais e administrativas em todo o território de Alagoas, incluindo capital e interior, com movimentações reguladas por normas internas e leis estaduais, o que favorece a expansão da presença do CBM/AL em diversas regiões do estado ao longo da validade do concurso.