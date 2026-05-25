Instituto Carlos Chagas realiza sessão solene com homenagem

O Instituto Carlos Chagas (ICC), especializado na especialização de médicos, promoveu, no dia 21 de maio, uma Sessão Solene em sua sede, no Centro do Rio de Janeiro, marcada por homenagens acadêmicas, assinatura de convênio institucional e lançamento de uma nova iniciativa de integração entre ex-alunos da instituição.

Durante a cerimônia, foram concedidas medalhas Honoris Causa a três importantes nomes da medicina e da educação médica brasileira: Jacob Samuel Kierszenbaum, Jayme José Gouveia e Murillo Côrtes Drummond, em reconhecimento às suas contribuições acadêmicas, científicas e formadoras ao longo de décadas de atuação.

Assinatura convênio ICC e SOMERJ

Outro destaque da programação foi a assinatura do convênio entre o Instituto Carlos Chagas e a SOMERJ, fortalecendo a integração entre ensino, atualização científica e desenvolvimento profissional médico no estado do Rio de Janeiro.

A parceria busca ampliar iniciativas conjuntas voltadas à educação continuada, intercâmbio científico e promoção de debates sobre inovação e formação médica, aproximando ainda mais instituições históricas da medicina fluminense.

Lançamento Alumni ICC

A solenidade também marcou o lançamento oficial da Alumni ICC — Associação dos Ex-Alunos do Instituto Carlos Chagas —, iniciativa inspirada em modelos consolidados em universidades e centros acadêmicos da Europa e dos Estados Unidos, em que associações de ex-alunos desempenham papel estratégico na conexão entre gerações, no fortalecimento institucional e no incentivo à produção científica e educacional.



A proposta é criar uma rede permanente de relacionamento entre médicos, pesquisadores e profissionais formados pelo Instituto, promovendo encontros, intercâmbios acadêmicos, projetos colaborativos e ações de valorização da trajetória da instituição.

Mini bios dos homenageados

Jacob Samuel Kierszenbaum: reconhecido internacionalmente por sua atuação acadêmica e científica, destacou-se na área de histologia e biologia celular, com contribuição relevante à formação médica e à produção de conhecimento biomédico.

Jayme José Gouveia: professor e médico com trajetória dedicada ao ensino e à assistência médica, tornou-se referência pela atuação na formação de profissionais de saúde e pela contribuição à educação médica brasileira.

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Murillo Côrtes Drummond: com carreira marcada pela dedicação à medicina e ao ensino, teve papel relevante na formação de gerações de médicos e no fortalecimento da atividade acadêmica e científica.