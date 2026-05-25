Maceió se destaca como destino mais procurado do Brasil

Capital de Alagoas, Maceió tem uma posição de destaque no turismo nacional. Nas férias de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, a cidade foi apontada como o destino mais procurado do Brasil, segundo um levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

Nesse ranking, o município ficou na frente de cidades como Porto Seguro (BA), Porto de Galinhas (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Fortaleza (CE). Na visão de Pietro Coelho, sócio-diretor do Ritz Lagoa da Anta Hotel & SPA, um fator que ajuda a explicar a posição privilegiada de Maceió é a visão da cidade como um destino mais acessível financeiramente em comparação com outros locais.

“Maceió reúne um excelente equilíbrio entre qualidade e preço. A cidade oferece uma infraestrutura turística completa, com boas opções de hospedagem, alimentação e lazer, sem atingir os níveis de custo de outros destinos mais consolidados. Além disso, o aumento da competitividade entre hotéis e fornecedores, somado à maior oferta de voos, tem contribuído para tornar o destino mais atrativo financeiramente”, afirma.

Ele destaca ainda a beleza natural da cidade e de municípios próximos que podem ser visitados em passeios rápidos partindo da capital alagoana. Entre os atrativos turísticos da região, estão: Maragogi, Rota Ecológica dos Milagres, Marco dos Corais, Praia de Ipioca, Praia de Pajuçara, Praia da Sereia e Praia do Gunga.

Segundo Pietro Coelho, o comportamento do turista brasileiro tem passado por uma mudança nos últimos anos. “O viajante está mais racional e planejado. Hoje ele pesquisa mais, compara preços, busca promoções e prioriza destinos que ofereçam uma experiência completa com bom custo-benefício”, comenta o empresário. Ele enxerga uma valorização maior de viagens nacionais, tanto pela facilidade quanto pela previsibilidade de custos. Isso fez com que destinos como Maceió ganhassem ainda mais relevância.

Para quem busca economizar na visita a Maceió, o sócio-diretor do Ritz Lagoa da Anta Hotel & SPA diz que algumas estratégias são fundamentais. Ele recomenda o planejamento com antecedência, principalmente em relação a passagens aéreas, hospedagem e passeios guiados, priorizando pacotes ou reservas com tarifas promocionais. Evitar períodos de alta temporada e feriados prolongados — quando a demanda é maior e, consequentemente, os preços sobem — também é uma estratégia válida.

“A sazonalidade impacta bastante. Períodos como férias escolares, feriados prolongados e verão costumam ter preços mais elevados. Já meses como março, abril, maio, agosto, setembro e parte de novembro costumam oferecer tarifas mais atrativas, com menos movimento e melhor relação custo-benefício, mantendo ainda boas condições climáticas”, ressalta.

Outro ponto está em escolher hospedagens com boa localização para reduzir custos de deslocamento, além de aproveitar passeios compartilhados e experiências locais oferecidas a custos mais acessíveis.

“No geral, a hotelaria em Maceió tem buscado eficiência e diversificação. Muitos hotéis estão investindo em tecnologia, melhoria de serviços e revisão de processos para otimizar custos sem perder qualidade. Além disso, há maior flexibilidade tarifária, promoções em períodos de menor demanda e criação de experiências agregadas que aumentam a percepção de valor para o cliente”, conclui Pietro Coelho.

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