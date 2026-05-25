Free flow avança: Sem Parar é opção de tag para pagamento

O modelo de pedágio eletrônico sem cancelas, conhecido como free flow, avança no Brasil e entra em uma nova etapa com a publicação da Deliberação nº 277/2026 do Contran.



A medida busca dar mais clareza ao processo de adaptação dos motoristas ao novo modelo e reduzir dúvidas sobre cobrança, prazos e regularização. Ao mesmo tempo, reforça a necessidade de tornar o sistema mais simples, acessível e compreensível para usuários, concessionárias e órgãos de trânsito. Já adotado em diversos outros países, o free flow é um passo relevante para a modernização da infraestrutura rodoviária brasileira.

Nesse cenário, o Sem Parar apresenta a tag veicular para o pagamento de tarifas nos trechos com free flow. A tecnologia permite a identificação automática do veículo nos pórticos e a cobrança direta da tarifa, sem necessidade de ações posteriores por parte do motorista.



“Com o avanço do modelo e as mudanças regulatórias, a tag se consolida como a melhor forma para reduzir o risco de inadimplência e simplificar a jornada de quem trafega pelas rodovias. Para ampliar o acesso à tecnologia, o Sem Parar conta com mais de 10 mil pontos de venda em todo o país, que também ajudam a esclarecer dúvidas dos motoristas, além de disponibilizar opções de tag sem mensalidade para uso exclusivo em pedágios eletrônicos”, afirma Humberto Filho, diretor de Relações Institucionais do Sem Parar.



Existe uma percepção de alguns motoristas de que o uso de uma tag específica para trechos com free flow encareceria as viagens. Pelo contrário, segundo a empresa, a solução para esse tipo de uso não tem cobrança de mensalidade nem taxa de recarga. Além disso, em diferentes concessões, motoristas com tag podem ter acesso a descontos tarifários, como o Desconto Básico de Tarifa (DBT), de 5%, e, em alguns casos, ao Desconto de Usuário Frequente (DUF), voltado a veículos de passeio que utilizam repetidamente o mesmo trecho.



Paraná acompanha expansão do modelo

O Paraná acompanha a modernização da mobilidade rodoviária no Brasil e desponta como um dos estados estratégicos para a expansão do free flow. Com corredores logísticos relevantes e alto fluxo de veículos, o estado amplia gradualmente a presença do sistema de livre passagem, em movimento alinhado à digitalização da infraestrutura viária.



Até maio de 2026, o Paraná soma sete pórticos em operação comercial. A implementação ocorreu em duas etapas principais: em fevereiro, com a ativação de estruturas em Santa Lúcia, Ampére e Vitorino, na região Sudoeste; e, em maio, com o início da operação de quatro novos pontos em trechos das BR-369 e BR-376, nas regiões Norte e Noroeste, incluindo Presidente Castelo Branco, Mandaguari, Arapongas e Jataizinho. Novas expansões são esperadas até o fim do ano.

Com esse avanço, cresce a demanda por soluções que facilitem o pagamento e garantam uma jornada sem interrupções. A tendência é de maior adesão às tags entre os motoristas paranaenses, tanto pela praticidade da cobrança automática quanto pela possibilidade de descontos tarifários. Em concessões no estado, usuários com tag têm desconto básico de 5% na tarifa, e, no caso de veículos de passeio com uso recorrente do mesmo trecho, o abatimento pode chegar a 93%, conforme a política da concessionária.

O Sem Parar permite a retirada e ativação imediata da tag em mais de 600 pontos no Paraná, incluindo farmácias, postos de combustíveis e shoppings como o Catuaí Londrina e Maringá. Nesses locais, o motorista sai com o serviço habilitado, evitando esperas e garantindo o pagamento posterior do uso, conforme as condições da empresa.

Serviços



O Sem Parar oferece atendimento e suporte a motoristas com dúvidas sobre o funcionamento do free flow e sobre a adesão às tags de pedágio eletrônico, com presença em lojas físicas, gôndolas de farmácias, postos de combustíveis e outros pontos comerciais em todo o país.

Para adquirir a tag gratuita exclusiva para free flow, basta acessar: https://www.semparar.com.br/free-flow

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Para mais informações e conteúdos sobre o tema, basta acessar: Free Flow - Blog Sem Parar