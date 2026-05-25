Wine South America 2026 movimenta R$ 120 milhões em negócios

A Wine South America 2026 encerrou sua sexta edição, consolidando o Brasil entre os mercados mais estratégicos para o setor vitivinícola internacional. Realizada de 12 a 14 de maio, em Bento Gonçalves (RS), a feira movimentou R$ 120 milhões em negócios — resultado 20% superior ao da edição anterior e acima das projeções da organização, além de reunir mais de 7 mil visitantes profissionais e compradores de mais de 20 países.



Com mais de 400 marcas nacionais e internacionais expositoras, a Wine South America reforçou seu posicionamento como uma das principais plataformas de negócios do vinho na América Latina, conectando produtores, importadores, distribuidores, varejistas, especialistas e profissionais do setor em três dias intensos de networking, degustações e negociações comerciais. A próxima edição já está confirmada para maio de 2027.



A feira é realizada pela Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, organizadora da Vinitaly, uma das maiores feiras de vinhos do mundo. Para Marcos Milanez Milaneze, diretor da Wine South America, os resultados demonstram a força do mercado brasileiro e o amadurecimento da feira como ambiente estratégico de negócios.



“A cada edição, a WSA confirma que o Brasil é um dos mercados mais promissores quando o assunto é vinho e espumante. Ver essa movimentação de negócios gerada em apenas três dias comprova a confiança do setor na feira como plataforma de crescimento e expansão comercial”, destaca.



Rodadas de negócios conectam produtores e compradores de todo o Brasil



Um dos destaques da edição foi o Projeto Comprador, iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a organização da feira, que promoveu mais de 2 mil reuniões de negócios entre 100 compradores de 19 estados brasileiros e 150 vinícolas expositoras.



As reuniões, previamente agendadas e com duração média de 15 minutos, aproximaram pequenos e médios produtores de mercados estratégicos e grandes redes comerciais, ampliando oportunidades de distribuição em diferentes regiões do país. Entre os participantes esteve o gestor de operações e sommelier do Grupo Pobre Juan, Herasmo Victo, que destacou a dimensão da feira e a qualidade dos expositores. “Estou impressionado com o tamanho do evento e a qualidade dos produtores. É uma verdadeira imersão no universo do vinho”, afirmou.



A Vinícola Guatambu Estância do Vinho, representante da Campanha Gaúcha, avaliou a edição como ainda mais qualificada em relação aos anos anteriores. “Percebemos visitantes muito focados em negócios e compras. As variedades Pinot e Tannat despertaram bastante interesse, especialmente de compradores de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná”, ressaltou a enóloga Amélia Leite.



A percepção foi compartilhada pela Vinícola Casa Geraldo, de Minas Gerais, que participou pela segunda vez da feira. “É um evento altamente profissional e focado em negociações. As rodadas de negócios são fundamentais para gerar conexões e oportunidades comerciais futuras”, disse Fábio Silva, gerente comercial da vinícola.



Presença internacional reforça protagonismo da feira

A internacionalização da Wine South America ganhou ainda mais força nesta edição. Com apoio da ApexBrasil e da Wines of Brazil, a feira recebeu importadores de mercados estratégicos como China, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Cingapura, que participaram de rodadas de negócios e visitas técnicas às vinícolas da Serra Gaúcha.



A Itália protagonizou a maior participação internacional já registrada na história da feira, com 32 empresas de 14 regiões italianas e cerca de 300 rótulos apresentados em um corredor exclusivo coordenado pela ICE — Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas no Brasil.

Segundo Milena Del Grosso, diretora da ICE no Brasil, o desempenho da feira confirma o interesse crescente do mercado brasileiro por novos rótulos e origens internacionais. “O balanço da WSA é extremamente positivo. Encontramos um mercado ativo, interessado em ampliar portfólio e construir relacionamentos comerciais de longo prazo”, salientou. A presença italiana também incluiu uma ação especial com compradores latino-americanos do México, Panamá, Bolívia, Colômbia, Equador, Chile e Argentina, convidados para uma imersão nos vinhos italianos e brasileiros durante a programação da feira.

A América do Sul também ampliou sua participação. A argentina Pro Mendoza trouxe nove vinícolas de Mendoza, apostando no Brasil como mercado estratégico para expansão comercial.

“O consumidor brasileiro continua valorizando os vinhos argentinos. Estar na Wine South America é uma oportunidade concreta de abertura de novos mercados”, destacou Dania Bonadeo, representante da entidade.

Conteúdo e tendências movimentaram a programação

A geração de conteúdo foi outro destaque da edição. A programação da WSA 2026 foi triplicada em relação ao ano anterior, reunindo painéis, workshops, masterclasses, WineTalks e podcasts voltados às principais tendências do setor vitivinícola.

No Wine Summit, especialistas debateram temas como Reforma Tributária, inteligência de mercado, e-commerce e perspectivas do mercado até 2027. Entre os destaques esteve o painel “Raio-X do Mercado”, que reuniu representantes da Ideal BI, Casa Valduga, Del Maipo e Supermercados Zona Sul para discutir os rumos do setor no Brasil.

A programação também incluiu workshops voltados ao varejo e ao canal on-trade, promovidos pelo Grupo Venda Mais Vinho em parceria com a Abrasel e o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh). “Existe muito espaço para crescimento e profissionalização do vinho em bares e restaurantes. O objetivo foi mostrar como a categoria pode se tornar ainda mais rentável para os estabelecimentos”, destacou o especialista Diego Bertolini.

Sobre a Wine South America

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A Wine South America tem o patrocínio de Sebrae, Prefeitura de Bento Gonçalves, Sicredi, Banrisul, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Badesul – Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, CAIXA e Governo do Brasil. Tem patrocínio CAIXA, tem Governo do Brasil. Apoio CONSEVITIS-RS E SEAPI, termo de colaboração 4837/2022.