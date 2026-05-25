Ship From Store Nacional mira entrega em até dois dias

A Eu Entrego anuncia o lançamento do Ship From Store Nacional, solução que expande o modelo de coleta em lojas para conectar estoques físicos a qualquer destino do Brasil, com entregas que podem ser realizadas em até dois dias na região Sudeste. A novidade chega ao mercado apoiada por uma operação consolidada, com coletas diárias em mais de 500 cidades. A expectativa é movimentar cerca de 4 milhões de pedidos em 2026, podendo representar até 30% do faturamento da companhia no período.

Na prática, a modalidade permite que pedidos feitos em lojas físicas sejam coletados pela Eu Entrego e, dependendo do destino, encaminhados para parceiros estratégicos responsáveis pela última milha, sob gestão centralizada da empresa. A operação combina a capilaridade das coletas locais com uma rede de distribuição nacional, garantindo padronização, rastreabilidade e controle de SLA ao longo de toda a jornada. Para pedidos locais, o prazo é no mesmo dia, enquanto as entregas na região Sudeste são realizadas em até dois dias, ampliando o alcance dos varejistas sem comprometer a experiência do consumidor.

A solução foi estruturada para aumentar a eficiência logística e reduzir custos em comparação a modelos tradicionais de envio. A otimização de rotas e a integração com parceiros estratégicos permitem ganhos relevantes de produtividade, ao mesmo tempo em que mantêm o nível de serviço. As coletas diárias diretamente nas lojas também aceleram o fluxo dos pedidos, diminuindo o tempo parado e aumentando a previsibilidade das entregas, o que se reflete em maior aderência aos prazos e melhor experiência para o cliente final.

Neste primeiro momento, a operação de coleta está concentrada na cidade de São Paulo, funcionando como base para validação e ganho de escala. A estratégia prevê expansão gradual para outras regiões do país, com o objetivo de consolidar o sistema em nível nacional, mantendo consistência operacional e padrão de serviço.

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A operação é suportada por tecnologia proprietária da Eu Entrego, que conecta todos os elos envolvidos na jornada logística e garante rastreamento em tempo real, oferecendo visibilidade ponta a ponta e maior controle sobre cada etapa da entrega.



“O Ship From Store Nacional nasce como uma evolução natural da nossa atuação, permitindo que o varejista utilize o estoque das lojas de forma estratégica para atender o Brasil inteiro, com velocidade, controle e eficiência. Nosso papel é integrar toda essa operação, garantindo padrão de serviço e previsibilidade, mesmo em uma malha logística complexa”, afirma Norton Canali, diretor comercial da Eu Entrego.