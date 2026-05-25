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MPD entrega empreendimento Most Moema em São Paulo

MPD Engenharia entregou, neste mês de maio, o residencial Most Moema, em Moema (São Paulo), em evento com clientes, colaboradores e parceiros. O projeto, em parceria com a DZ Inc., inclui duas torres com unidades familiares e studios, próximo ao Parque Ibirapuera, ao Aeroporto de Congonhas e à estação Eucaliptos do Metrô, e introduz a entrega digital das chaves via videochamada.

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Repórter
25/05/2026 12:26

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MPD entrega empreendimento Most Moema em São Paulo
MPD entrega empreendimento Most Moema em São Paulo crédito: DINO

A MPD Engenharia entregou, neste mês de maio, o empreendimento residencial Most Moema, localizado no bairro de Moema, na cidade de São Paulo. A cerimônia contou com a presença de clientes, colaboradores, parceiros e lideranças da companhia.

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O projeto, desenvolvido em parceria com a DZ Inc., compreende duas torres independentes — Most Moema Home, destinada ao público familiar, e Most Moema Smart, voltada a studios compactos — e está situado próximo ao Parque Ibirapuera, ao Aeroporto de Congonhas e à estação Eucaliptos do Metrô, facilitando o acesso a serviços, comércio e opções de mobilidade.

Cada torre oferece tipologias distintas: o Most Moema Home apresenta unidades de maior metragem e áreas de lazer completas, enquanto o Most Moema Smart disponibiliza studios com soluções que priorizam praticidade e mobilidade urbana. A diversidade de tipologias busca atender diferentes fases da vida dos moradores e refletir as mudanças nas demandas habitacionais da capital.

Como parte da estratégia de aprimoramento da experiência do cliente, a MPD introduziu a entrega digital das chaves. Por meio de videochamada, os compradores recebem acesso às unidades, com a equipe apresentando o imóvel, explicando seu funcionamento e respondendo a dúvidas em tempo real, reduzindo a necessidade de deslocamento e ampliando a conveniência.

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“A entrega do Most Moema representa um avanço para a MPD, ao consolidar a presença da empresa em uma região valorizada da cidade e ao atender perfis variados de clientes”, afirmou Débora Bertini, CEO de Incorporação da companhia.



Website: www.mpd.com.br

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