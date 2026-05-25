INBRAEP lança curso da NR-18 para operação de PEMT

A Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), estabelece diretrizes obrigatórias para segurança e saúde no trabalho na construção civil, incluindo medidas de prevenção de acidentes, organização dos canteiros de obra e capacitação dos trabalhadores. A norma é uma das principais referências para empresas e profissionais que atuam em atividades da construção civil e em serviços realizados em altura ou com máquinas e equipamentos.

Dados oficiais demonstram a gravidade do cenário no setor. Segundo o MTE, o Brasil registrou 2.888 mortes por acidentes de trabalho em 2023, com a construção civil liderando os índices de fatalidades. Especialistas alertam ainda para a possibilidade de subnotificação, já que parte significativa dos trabalhadores atua de forma informal nos canteiros de obras.

Diante desse cenário, cresce a procura por cursos de segurança do trabalho e treinamentos NR-18 voltados à prevenção de acidentes na construção civil. Buscando atender a essa demanda, o Instituto Brasileiro de Ensino Profissionalizante (INBRAEP) lançou o curso NR-18 para construção civil com foco em segurança na operação de Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho (PEMT), equipamento amplamente utilizado em obras, montagens, instalações e serviços em altura.

A operação inadequada de plataformas elevatórias está entre as principais causas de acidentes graves em obras e atividades de manutenção industrial. Por isso, especialistas reforçam a importância da capacitação profissional para operadores de PEMT, especialmente em atividades realizadas em altura e em ambientes com riscos de tombamento, choque elétrico e queda de trabalhadores.

“O curso NR-18 é essencial para fortalecer a cultura de segurança nos canteiros de obra. A capacitação continuada e o cumprimento das normas regulamentadoras são fundamentais para reduzir acidentes de trabalho e garantir operações mais seguras na construção civil”, afirma Antônio Zimmermann, diretor-geral do INBRAEP.

Com mais de 15 anos de atuação na educação profissional, o INBRAEP oferta cursos de segurança do trabalho e treinamentos voltados às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. A instituição oferece capacitação profissional para trabalhadores da construção civil por meio de conteúdos técnicos, simulações práticas e treinamentos alinhados à realidade dos canteiros de obra.

O curso NR-18 do INBRAEP aborda temas relacionados à prevenção de acidentes, análise de riscos, operação segura de plataformas elevatórias PEMT, uso correto de equipamentos e boas práticas de segurança em obras. O treinamento busca preparar profissionais para identificar situações de risco, aplicar medidas preventivas e atuar em conformidade com as exigências da legislação trabalhista.

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Com o lançamento do curso NR-18 para construção civil, o INBRAEP reforça seu compromisso com a qualificação profissional, a prevenção de acidentes e a promoção da segurança do trabalho nos canteiros de obra em todo o Brasil.