Autoavaliação ajuda a definir metas de carreira

Independentemente da profissão, fazer uma autoavaliação de carreira pode ser um passo importante para compreender o momento profissional e identificar caminhos para avançar na trajetória. O processo pode apoiar profissionais que buscam promoção, recolocação no mercado, transição de área ou maior clareza sobre seus objetivos de desenvolvimento.

Ao refletir sobre a própria trajetória, o profissional consegue identificar pontos fortes, lacunas de desenvolvimento e oportunidades de aprimoramento. Esse processo contribui para a definição de metas mais claras e para um planejamento de carreira mais estruturado, tanto na empresa quanto em movimentos futuros no mercado de trabalho.

Para Wilma Dal Col, diretora de recursos humanos do ManpowerGroup Brasil, refletir sobre a própria trajetória profissional pode ajudar a evitar decisões precipitadas e contribuir para escolhas mais conscientes. “A falta de direcionamento pode levar a decisões de carreira impulsivas e, muitas vezes, precipitadas. Para evitar que isso aconteça, investir no autoconhecimento e refletir sobre a trajetória profissional ajuda a traçar metas mais claras para o futuro”, afirma. “Contar com apoio de gestores e com as percepções de colegas de trabalho também torna esse processo mais estruturado”, complementa.



A autoavaliação também permite identificar lacunas de desenvolvimento. Um profissional que atua como analista de dados e pretende migrar para uma posição de liderança, por exemplo, pode perceber a necessidade de desenvolver competências de gestão ou ampliar a fluência em outro idioma. A partir desse diagnóstico, torna-se possível estabelecer metas práticas, como buscar um curso de liderança, iniciar uma especialização ou investir no aprendizado de uma nova língua.

O mesmo raciocínio vale para profissionais que buscam atualização técnica, requalificação ou fortalecimento de competências comportamentais. A reflexão estruturada sobre a carreira pode ajudar a transformar intenções em planos de desenvolvimento mais concretos e alinhados às demandas do mercado de trabalho.

A seguir, Wilma Dal Col apresenta algumas orientações que podem contribuir para a realização de uma autoavaliação profissional estruturada:

Análise da trajetória profissional como ponto de partida

O primeiro passo consiste em refletir sobre a trajetória profissional, considerando o início da carreira, o momento atual e os objetivos futuros. Algumas perguntas podem orientar esse exercício, como a identificação de vocações, a forma como o profissional se enxerga no mercado e quais habilidades ou talentos podem ser mais bem utilizados ou desenvolvidos.

Também é importante considerar perspectivas de médio prazo, refletindo sobre onde se deseja estar profissionalmente nos próximos um, três ou cinco anos. Esse processo ajuda a organizar ideias e identificar possíveis direções de carreira.

Identificação de pontos fortes e oportunidades de melhoria

Compreender como o trabalho contribui para a área ou para a organização é um ponto de partida importante para avaliar o desempenho profissional. Mapear pontos fortes permite utilizá-los de forma mais estratégica, enquanto reconhecer vulnerabilidades pode indicar oportunidades de desenvolvimento.

“Uma alternativa é elaborar planos de ação com metas e listar as ações necessárias para alcançá-las, incluindo prazos e indicadores que permitam acompanhar os avanços ou identificar a necessidade de ajustes. Trocar percepções com colegas também pode ajudar a tornar essa análise mais realista”, explica Wilma Dal Col.

Desenvolvimento de habilidades comportamentais alinhadas ao mercado

A avaliação do desempenho profissional não se limita às habilidades técnicas. Competências comportamentais também são consideradas relevantes no ambiente de trabalho e podem influenciar diretamente a evolução da carreira.

Entre as habilidades frequentemente valorizadas pelo mercado estão adaptabilidade, capacidade de trabalhar em equipe, inteligência emocional, autonomia para resolver problemas e tomar decisões e habilidade para inovar.

Nesse contexto, a recomendação é refletir sobre o nível de desenvolvimento dessas competências e identificar formas de fortalecê-las. Esse aprimoramento pode ocorrer por meio de cursos, workshops, programas de pós-graduação, mentorias formais ou informais ou até mesmo por meio de desafios assumidos nas atividades do dia a dia. Outra possibilidade é verificar se a própria empresa oferece programas ou incentivos voltados ao desenvolvimento e à capacitação profissional dos colaboradores.

Participação da liderança no processo de avaliação

Embora a autoavaliação seja essencialmente um exercício individual, a participação da liderança pode contribuir para ampliar a objetividade do processo.

Buscar a percepção de gestores e colegas permite obter uma visão mais abrangente sobre o próprio desempenho, além de ajudar a identificar pontos de melhoria ou oportunidades de desenvolvimento que não são percebidos individualmente.

Uma postura proativa em relação à carreira tende a ser valorizada por lideranças e pelas áreas de Recursos Humanos, que podem considerar essa iniciativa na definição de planos de desenvolvimento na organização.

Revisão periódica da autoavaliação de carreira

Como a autoavaliação está ligada ao processo contínuo de desenvolvimento profissional, o ideal é que seja revisitada periodicamente. Refazer esse exercício permite acompanhar a evolução da carreira, reconhecer metas alcançadas e identificar novos objetivos. A recomendação é repetir a reflexão em intervalos de três ou seis meses, ajustando metas e estratégias conforme as mudanças no contexto profissional.

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Para Wilma Dal Col, incorporar esse tipo de reflexão à rotina pode ajudar profissionais a tomar decisões mais estruturadas sobre a carreira. “A autoavaliação permite reconhecer conquistas, identificar novos objetivos e ajustar metas conforme a carreira evolui. Esse processo contribui para o profissional ter mais clareza sobre seus próximos passos”, conclui.