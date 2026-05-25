AMIKA Kart destaca workshops e calendário de etapas em junho

A AMIKA Kart, uma das organizações pioneiras na realização de campeonatos e eventos de Rental Kart no Brasil, divulgou a programação de atividades para o mês de junho, reunindo etapas de campeonatos em diferentes kartódromos do estado de São Paulo e ações voltadas ao desenvolvimento de pilotos iniciantes dentro da modalidade.

A programação do mês começa no dia 17 de junho com o CKB Night, no Kartódromo Internacional de Nova Odessa (KNO). No dia 18, acontece o CKC Night, no Kartódromo San Marino, em Paulínia (SP). Já no dia 20, o mesmo kartódromo recebe mais uma etapa regular do Clube Kart Campinas (CKC).

No dia 21 de junho, o Kartódromo Internacional de Nova Odessa recebe mais uma etapa do Clube Kart Brasil (CKB), enquanto o Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), sedia mais uma etapa do CPAK. A programação segue no dia 25 com a Copa AMIKA no formato Mini Endurance, também na Granja Viana.

O encerramento do mês concentra diferentes competições simultaneamente. No dia 27 de junho, o Speed Park, em Birigui (SP), recebe a Taça AMIKA na versão XTREME, enquanto o Kart Sport Campinas recebe mais uma etapa da Copinha KartSport Campinas. Já no dia 28, acontecem etapas da Taça AMIKA no Speed Park e da Copa AMIKA no Kartódromo Granja Viana.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da AMIKA Kart e responsável pelo desenvolvimento esportivo, o crescimento da modalidade tem ampliado a participação de pilotos iniciantes nas competições ao longo da temporada.

“Os campeonatos têm recebido cada vez mais pilotos que estão começando no rental kart e buscam uma estrutura mais organizada para evoluir dentro do esporte”, afirma.

Além do calendário de etapas, a AMIKA também realiza workshops voltados ao desenvolvimento técnico e estratégico dos participantes durante as etapas da Copa AMIKA no Kartódromo Granja Viana.

De acordo com Cristian Peticov, instrutor, coach e mentor de pilotos do canal Pista e Pilotagem no YouTube, os workshops foram desenvolvidos especialmente para atender pilotos em início de trajetória no kart rental.

“Os workshops têm um formato voltado para quem está começando. O cronograma começa com um briefing teórico de aproximadamente 45 minutos, abordando temas fundamentais para evolução no kart, como frenagem, tangência, leitura do kart, largadas, ultrapassagens, vácuo e até controle emocional”, explica.

Segundo Peticov, um dos erros mais comuns observados entre pilotos iniciantes está relacionado ao excesso de velocidade nas entradas de curva, comportamento bastante recorrente dentro do rental kart.

“A empolgação faz muitos pilotos exagerarem nas entradas de curva, fazendo o kart derrapar mais do que deveria. Esse excesso de pilotagem é conhecido no meio como overdriving e é, de longe, o erro mais comum cometido por iniciantes”, destaca.

Além disso, a base técnica da pilotagem também costuma influenciar diretamente na evolução dos participantes durante as etapas. “O principal fundamento é entender que a frenagem precisa acontecer antes da entrada da curva. Quando o piloto aprende a reduzir corretamente a velocidade antes de virar o volante, a evolução acontece de forma muito perceptível”, acrescenta.

O trabalho de orientação realizado durante os workshops também busca acelerar o processo de aprendizado dentro das competições, ajudando os pilotos a compreenderem melhor o comportamento do kart e os limites da pilotagem.

“Muitos pilotos acreditam que rapidez significa agressividade o tempo todo, mas no kart rental menos costuma ser mais. O acompanhamento ajuda o piloto a transformar a pressa em precisão e entender o momento correto de fazer cada movimento”, ressalta Peticov.

Além da parte técnica, os workshops também trabalham aspectos emocionais e estratégicos que influenciam diretamente no desempenho durante as corridas. “Falamos bastante sobre pensamento estratégico, interpretação de regulamento, preparo físico e controle emocional. O piloto precisa aprender a manter o foco e evitar que a emoção comprometa o desempenho na pista”, avalia.

Segundo Putnoki, esse conjunto de atividades também ajuda a tornar o ambiente mais acessível para quem deseja começar a competir ao longo da temporada. “A Copa AMIKA foi estruturada para permitir que o piloto evolua gradualmente, com disputas equilibradas e um ambiente que favorece o aprendizado desde as primeiras etapas”, informa.

Para quem deseja começar a competir ainda nos próximos meses, a recomendação da organização é iniciar pelos campeonatos de entrada e aproveitar as atividades de orientação disponíveis durante as etapas.

“O campeonato acaba se tornando uma grande ferramenta de evolução. Além das corridas, os workshops aceleram muito o aprendizado e ajudam o piloto a subir de nível mais rapidamente”, conclui Peticov.

A etapa da Copa AMIKA em junho também contará com um workshop especial sobre largadas, abordando técnicas de posicionamento, alinhamento e tomada de decisão durante os primeiros metros da corrida.

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Para mais informações sobre inscrições, calendário e competições, basta acessar: https://amikakart.com.br/