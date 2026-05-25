Sensory Bar será destaque na in-cosmetics Latin America 2026

A experiência sensorial aplicada ao desenvolvimento de cosméticos será um dos temas da edição 2026 da in-cosmetics Latin America 2026. O evento contará com o Sensory Bar, espaço dedicado à apresentação de ingredientes e formulações voltados à exploração de texturas, fragrâncias e diferentes sensações em produtos de beleza e cuidados pessoais.

Segundo estudo da Mintel, fatores como textura, fragrância e sensação na pele estão entre os elementos que influenciam a decisão de compra de cosméticos. Nesse contexto, a nova área do evento foi desenvolvida para permitir que profissionais da indústria testem formulações e observem aplicações práticas de ingredientes utilizados no setor.



No espaço, visitantes poderão conhecer produtos com características como efeitos de aquecimento e resfriamento, além de formulações em diferentes texturas, incluindo geleias, manteigas e fragrâncias. A proposta é apresentar possibilidades de aplicação de matérias-primas e discutir como atributos sensoriais podem influenciar a experiência de uso dos cosméticos.

O Sensory Bar contará com curadoria especializada responsável pela seleção dos ingredientes e formulações apresentados. As soluções exibidas também participarão de uma premiação voltada à inovação sensorial no desenvolvimento de produtos de beleza e cuidados pessoais.

“Mesmo com o avanço da digitalização e da inteligência artificial no setor de beleza, a experiência sensorial continua sendo um fator relevante para a percepção dos consumidores sobre os produtos. O espaço foi desenvolvido para apresentar aos profissionais diferentes possibilidades de formulação e aplicação de ingredientes”, afirma Ana Beatriz Elia, líder da in-cosmetics Latin America 2026.

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A iniciativa integra a programação da edição 2026 do evento, que reúne fornecedores de ingredientes, formuladores e profissionais da indústria cosmética para apresentação de tecnologias, tendências e soluções voltadas ao desenvolvimento de produtos.